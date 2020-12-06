Молодая возлюбленная Бена Аффлека переехала к нему жить – СМИ

О романе пары стало известно в марте этого года

48-летний Бен Аффлек и 32-летняя Ана де Армас, которая недавно показала их совместное фото, делают следующий шаг в своих отношениях – парочка решила жить вместе.

Ана переехала в дом Аффлека в Лос-Анджелесе после того, как выставила на продажу собственный дом в калифорнийской Венеции, сообщает People.

Эта новость подтвердилась, когда Ану де Армас заметили с Беном Аффлеком во время похода за покупками ко Дню благодарения в Лос-Анджелесе. По словам инсайдеров, парочка отмечала праздник вместе с детьми Аффлека от бывшей супруги – Дженнифер Гарнер.

Ана де Армас и Бен Аффлек Фото: instagram.com/ana_d_armas

Кроме этого, в последнее время Ана нередко навещала Аффлека в его доме и часто гуляла с его детьми.

Напомним, Бен Аффлек был женат на актрисе Дженнифер Гарнер, в браке с которой у них родилось трое детей. Официально пара развелась в ноябре 2018 года. С Аной де Армас Аффлек познакомился на съемках фильма Deep Water в 2019 году. Об их отношениях стало известно в начале марта этого года. Отметим, что Ана также была замужем – с 2011 по 2013 год девушка состояла в браке с актером Марко Клотета.

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