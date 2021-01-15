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Молодая экс-супруга Грачевского о его смерти: "Ты не мог так с нами поступить"

Сегодня, 12:38

Анна Панасенко и Борис Грачевский развелись в 2014 году

В четверг, 14 января, после осложнений, вызванных COVID-19, умер Борис Грачевский, создатель и худрук "Ералаша". Ему был 71 год. Бывшая супруга режиссера, с которой он развелся со скандалом в 2014, отреагировала на новость о его смерти.

На своей странице в Instagram Анна Грачевская (Панасенко) в Instastories опубликовала эмоциональное сообщение.

"Я не верю! Я отказываюсь верить! Ты не мог так поступить с нами. Нет! Нет! Нет!" – написала девушка.

Скриншот: instagram.com/anna_grachevskaya

Отметим, что Анна Панасенко и Борис Грачевский поженились в 2010 году, когда девушке было 24 года. В 2012-м у них родилась дочь Василиса, в 2014 году пара развелась. Их скандальное расставание долго вспоминали в СМИ.

Анна Грачевская (Панасенко) и Борис Грачевский
Анна Грачевская (Панасенко) и Борис Грачевский
Фото: Скриншот из YouTube, instagram.com/anna_grachevskaya

Напомним, перед смертью Грачевского ввели в медикаментозную кому.

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