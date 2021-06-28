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Могилевская чуть не лишилась волос из-за обещания похудеть: как певице удалось не стать лысой

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
28 июня, 17:21
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Если бы Наталья не похудела ровно на четыре килограмма до 26 июня, ей пришлось бы постричься налысо. Артистка рассказала, как смогла сбросить последние 300 граммов
Наталья Могилевская рассказала, как чуть не стала лысой из-за своего обещания похудеть
Наталья Могилевская рассказала, как чуть не стала лысой из-за своего обещания похудеть / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская в начале июня этого года поспорила с Анитой Луценко, что похудеет на четыре килограмма. В случае, если артистка не похудела бы до 26 июня, она полностью сбрила бы волосы.

Когда настал день "икс", Наталья с ужасом обнаружила, что ей осталось сбросить всего 300 граммов. В противном случае, ей пришлось бы лишиться волос. По словам артистки, похудеть на четыре килограмма оказалось сложнее, чем она думала.

Вы писали, что это мелочи и я легко их сброшу. Это действительно так, если у тебя нормированный график. Когда же твои день и ночь перевернуты с ног на голову…Когда ты улетаешь на отдых, чтобы спустя пару дней сесть в самолет и вернуться обратно – все складывается иначе. Друзья, это действительно тяжело, – пишет Наталья.

Наталья Могилевская
Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Как утверждает артистка, в день, когда у нее должно было быть финальное взвешивание, весы показали лишние 300 граммов – певица уверена, что это из-за перелета. Могилевская также рассказала, как ей удалось сбросить этот лишний вес.

Это большая нагрузка на организм, и вес часто выше после перелета. Но я была бы не я, если бы не относилась к подобным вызовам на полном серьезе. Я в последние дни сделала все – и сгоняла вес в сауне, эндосферой, и принимала "волшебную таблетку". И к вечеру 26 июня у меня наконец получились мои, 72, 6 килограмма, – призналась Наталья.

В Instastories Наталья показала, как проходит процедуры в spa, а также продемонстрировала, как пьет индийскую таблетку, которая, как намекнула артистка, имеет эффект слабительного.

Скриншот: Instagram

Наталья призналась, что она не собирается останавливаться на достигнутом. Артистка сообщила, что хочет похудеть еще на четыре-пять килограммов к своему дню рождения, который она будет отмечать 2 августа.

Ранее Наталья Могилевская опубликовала видео, в котором ведущие Леся Никитюк и Сергей Притула стригут ей волосы.

Наталья Могилевская сделала неожиданное признание в эфире телеканала "Украина":

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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