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Модель Эшли Грэм объявила о второй беременности: фото

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
13 июля, 18:43
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Эшли впервые стала мамой в январе прошлого года. Модель не стала откладывать вторую беременность и совсем скоро у ее сына появится сестра или брат
Эшли Грэм во второй раз станет мамой
Эшли Грэм во второй раз станет мамой / Фото: instagram.com/ashleygraham

33-летняя американская модель Эшли Грэм, которая ранее засыпала Instagram своими фото во время беременности, во второй раз станет мамой. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав фото с обнаженным округлившимся животом.

Прошлый год был полон маленьких сюрпризов, больших горестей, разных начинаний и новых историй. Я только начинаю осознаваться и задумываться над тем, что эта следующая глава значит для нас, – написала Грэм.

Эшли Грэм беременна вторым ребенком
Эшли Грэм беременна вторым ребенком / Фото: instagram.com/ashleygraham

В комментариях модель стали поздравлять ее друзья, коллеги и поклонники.

Эшли Грэм и ее супруг, фотограф Джастин Эрвин, впервые стали родителями в январе 2020 года – у пары родился сын.

Грэм активно пропагандирует любовь к своему телу, и советует своей аудитории ни в коем случае не беспокоиться по поводу стандартов, навязываемых модой и обществом. Уже через полгода после рождения малыша, которого назвали Исааком, Эшли Грэм снялась в рекламной кампании купальников. Стоит отметить, что Эшли никогда не стеснялась своих пышных форм, целлюлита и других особенностей фигуры, открыто демонстрируя свое тело.

Меня всегда спрашивают, что отретушировать, что убрать. А я отвечаю: "Ничего". Я хочу, чтобы все видели меня настоящую. Ведь у каждого есть своя история. Да, я набрала после родов лишний вес, у меня есть растяжки, и мне приходилось привыкать к новому телу. Но сейчас я осознала, что выгляжу хорошо, чувствую себя хорошо. И это мое новое тело молодой мамы, – рассказала когда-то Грэм в интервью People.

Ранее модель Эшли Грэм показала свое тело таким, какое оно есть.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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Я достаточно рано стал отцом. Когда родился Саша, а потом Кристина, у меня еще был ветер в голове. Можно сказать, был творческим и даже легкомысленным человеком. Сейчас чувствую двойную ответственность. Я уже и отец, и дедушка. Имею трех внуков. Выходит, мои внуки старше сына

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