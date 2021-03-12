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Много ягодиц, эротика на полу и "горячие" позы: MARUV выпустила провокационный клип Crush

Сегодня, 12:41

Певица презентовала новый клип, который похож на длинную страстную постельную сцену

Переехавшая в Россию MARUV, которая недавно получила в подарок авто и мотоцикл от мужа, выпустила клип на свой новый англоязычный трек Crush. Песня является ремиксом известной одноименной композиции 1998 года певицы Дженнифер Пейдж.

В музыкальном видео, которое сегодня было опубликовано на YouTube-канале артистки, она вновь предстает в сексуальном образе. В этот раз MARUV надела алый прозрачный комбинезон с латексными вставками, а танцоры балета – в черные наряды.

MARUV
MARUV
Фото: Facebook/MARUV

Вместе с MARUV на кубе станцевал ее бывший партнер по "Танцям з зірками" Jay. В традиционной стилистике клипов MARUV, она с партнером продемонстрировала эротические движения в эффектном и дерзком танце.

Смотрите новый клип MARUV – Crush:

Ранее MARUV была замечена в компании Киркорова и Ани Лорак в Москве.

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клип певица MARUV
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