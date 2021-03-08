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Меган Маркл заявила, что думала о смерти, будучи членом королевской семьи

Сегодня, 09:33

Об этом она рассказала в интервью Опре Уинфри

Во время интервью с Опрой Уинфри Меган Маркл, которая ранее публично обвинила британскую королевскую семью в клевете, призналась, что думала о том, чтобы свести счеты с жизнью. По словам герцогини, королевская жизнь нанесла ошеломляющий урон ее психическому здоровью.

"Мне было стыдно сказать это тогда, и мне было стыдно признаться в этом Гарри. Но я знала, что если я этого не скажу – то сделаю это", – поделилась Меган, добавив, что ей просто не хотелось жить.

Маркл описывает свое состояние как "ясная, реальная, пугающая и постоянная мысль". Тогда супруга принца Гарри думала, что суицид решит все проблемы.

Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл
Фото: Скриншот из видео

Она вспомнила, как в январе 2019 года вышла в Королевский Альберт-холл после того, как рассказала принцу Гарри о своих мыслях.

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"Я помню, как он сказал: "Я не думаю, что ты сможешь уйти", а я ответила: "Меня нельзя оставлять одну". Тогда они с Гарри просто пытались держаться друг за друга.

В беседе с ведущей Меган подытожила: "И я думаю, что людям очень важно помнить, что вы понятия не имеете, что происходит с кем-то за закрытыми дверями. Даже теми людьми, которые улыбаются и светят самым ярким светом... Вы должны иметь сострадание к тому, что на самом деле происходит".

Напомним, 14 февраля стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребенка.

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