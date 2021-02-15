Младшая сестра Кейт Мосс решила в Сети продавать свои интимные фото и видео

Модель собирается продавать свои откровенные снимки с помощью одного сайта

Младшая сестра Кейт Мосс, модель Лотти Мосс, которая ранее рассказала о своей пансексуальности, нашла еще один способ заработка. Об этом сообщает издание Daily Star.

Сестра Кейт Мосс решила зарабатывать деньги с помощью интернет-платформы OnlyFans, где пользователям необходимо платить за эксклюзивные откровенные снимки.

Лотти Мосс Фото: Instagram

Подписка на откровенный контент стоит почти двадцать долларов в месяц. Подписчики смогут увидеть фото топлес. А вот если кому хочется фото и видео "только для взрослых", то это будет стоит 1400 долларов.

Напомним, Лотти Мосс начала карьеру модели несколько лет назад, подписав контракт с британским агентством Storm. С этим же агентством когда-то подписала свой первый контракт и Кейт Мосс.

В 2016 году Лотти украсила обложку французского Vogue и до сих пор продолжает развивать карьеру модели. В 2017 году Карл Лагерфельд выбрал ее героиней рекламной кампании очков Chanel.

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