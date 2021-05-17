Мисс Вселенная-2021: что известно о победительнице из Мексики Андреа Меза

У девушки 40 двоюродных братьев и сестер, а еще степень в области разработки программного обеспечения

Андреа Меза Фото: instagram.com/andreamezamx

Минувшей ночью в Майами состоялся 69-й конкурс красоты "Мисс Вселенная", победительницей котрого стала Андреа Меза из Мексики. Места первой и второй вице-мисс достались 27-летней Джулии Гаме из Бразилии и 27-летней Яник Масета Дель Кастилло из Перу соответственно.

В ТОП-5 также вошли девушки из Индии и Доминиканской Республики. А вот украинка Елизавета Ястремская не вошла в ТОП-21 конкурса.

Что известно о "Мисс Вселенная-2021"

Фото: instagram.com/andreamezamx

Андреа Меза 26 лет. У нее есть степень в области разработки программного обеспечения. Андреа также активистка – защищает права женщин вместе с Муниципальным институтом по делам женщин. Меза участвовала в глобальной благотворительной ассоциации по сбору средств в Индии, Индонезии и Китае для обездоленных.

Фото: instagram.com/andreamezamx

Новая "Мисс Вселенная" – сертифицированный визажист и модель. Девушка любит петь, активный образ жизни, занимается кроссфитом и экстремальными видами спорта, например, сэндбордингом.

Фото: instagram.com/andreamezamx

Андреа Меза веган. Она является официальным послом туристического бренда у себя на родине. У Андреа – 40 двоюродных братьев и сестер.

Ранее украинка Елизавета Ястремская рассказала о изнурительных репетициях на "Мисс Вселенная".

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