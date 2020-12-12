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"Мисс Украина-Вселенная"- 2020 рассказала о состоятельных родителях и пластических операциях

Сегодня, 13:59

Елизавета Ястремская рассказала о своей жизни

На этой неделе стало известно имя "Мисс Украина Вселенная" — 2020. Главную корону получила 27-летняя киевлянка Елизавета Ястремская. В эксклюзивном интервью программе "Сегодня" модель рассказала о своих мечтах и планах на будущее.

Получить корону Елизавета Ястремская мечтала с детства.

"На каждый день рождения я загадывала, что мечтаю стать Мисс-Украина Вселенная", – признается Елизавета.

Эксклюзивно в сюжете "Сегодня" модель показала заветную корону. Она золотая и с бриллиантами.

Елизавета признается, что это у нее естественная красота и никаких хирургических вмешательств не было.

"Полностью натуральная. Нет никаких вмешательств", – сказала Мисс Украина Вселенная.

Она с детства думала не только о внешнем виде, но и об учебе.

"У меня очень строгая мама. В шесть утра я шла на тренировку по плаванью. На полдевятого я уже была в школе и до четырех. После была музыкальная школа, иностранные языки. Когда-то я заняла второе место на районной олимпиаде с истории", – призналась Елизавета.

Елизавета Ястремская
Елизавета Ястремская
Фото: instagram.com/__lizaelza__/

Оставаться в прекрасной форме ей помогает спорт и питание.

"Это правильное питание, но иногда бывают случаи, когда нужно похудеть очень резко. В такие дни я пью только воду", – говорит Ястремская

У нее есть свой бренд одежды вечерних платьев и купальников. Работать будущая "Мисс-Украина Вселенная" начала еще в школе. Раздавала листовки, подрабатывала официанткой, потом визажистом в салоне красоты.

"Я родилась в обеспеченной семье, но я всегда хотела быть самостоятельной и перестать брать деньги у родителей", – рассказала Елизавета.

Елизавета хочет стать не только "Мисс-Вселенная", но и планирует быть телеведущей и расспрашивать известных людей об их секретах успеха. В частности, у жены владельца конкурса "Мисс Вселенная" к которому она сейчас готовится.

"Мне очень нравится Мелания Трамп, наверное, хотела бы ее пригласить", – говорит Елизавета Ястремская

Елизавета Ястремская
Елизавета Ястремская
Фото: instagram.com/__lizaelza__/

Поклонников у нее хватает, но Елизавета признается, какого мужчину хочет видеть рядом с собой.

"Очень важно, чтобы у мужчины было доброе сердце. Это самое важное. Для меня как для верующего человека важно, чтобы мужчина верил в Бога", – рассказывает девушка

Сейчас все ее мысли заняты подготовкой к конкурсу "Мисс Вселенная", который должен состояться в первом полугодии 2021 года в США, если не помешает пандемия.

Смотрите интервью Елизавета Ястремской:

Видео: Сегодня

Ранее мы рассказывали, что постит в Instagram Елизавета Ястремская.

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Мисс Украина-Вселенная
Источник: Сегодня
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