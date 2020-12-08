"Мисс Украина-Вселенная"-2020: названо имя победительницы

Титул получила Елизавета Ястремская из Киева

Титул "Мисс Украина Вселенная"-2020, решением главы конкурса Анны Филимоновой и Оргкомитета "Мисс Украина Вселенная", был передан "I вице-мисс Украина Вселенная"-2019, киевлянке Елизавете Ястремской. Девушка представит Украину на конкурсе "Мисс Вселенная"-2020. Об этом сообщили на официальном сайте конкурса красоты.

В связи с пандемией коронавируса в мире, проведение финала конкурса "Мисс Вселенная"-2020 перенесено на первую половину 2021 года.

Елизавета Ястремская Фото: missukraineuniverse.com.ua

Вот, как организаторы объяснили свой выбор победительницы: "Елизавета Ястремская прекрасно зарекомендовала себя на протяжении прошлого, достаточно сложного, 2020 года. Она смогла одержать победу на международном конкурсе The Queen of Eurasia 2019, создала собственный бренд вечерних платьев и купальных костюмов, занималась развитием себя как духовно, так и физически, сочетая интенсивные тренировки в спортзале с медитативными практиками и изучением основ философии и мироздания в Индии".

Что известно про Елизавету Ястремскую?

Киевлянка Елизавета Ястремская родилась в многодетной семье – у нее два брата и сестра. Владеет английским и французским языками, изучает немецкий язык. Окончила Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана по специальности "Управление персоналом и маркетинг". Увлекалась визажем, окончила школу телеведущих. Работала моделью и успела побывать на страницах многих известных журналов.

Елизавета Ястремская – новая "Мисс Украина-Вселенная"-2020 Фото: missukraineuniverse.com.ua

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