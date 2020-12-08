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"Мисс Украина-Вселенная" – 2020: что постит в Instagram победительница Елизавета Ястремская

Сегодня, 12:42

Предлагаем посмотреть фото победительницы

Сегодня стало известно имя "Мисс Украина Вселенная" – 2020. Главную корону получила киевлянка Елизавета Ястремская. Сегодня LifeStyle предлагает посмотреть, что постит в Instagram "Мисс Украина Вселенная "- 2020.

Елизавета любит путешествовать.

Елизавета Ястремская
Елизавета Ястремская
Фото: Елизавета Ястремская

Елизавета Ястремская
Елизавета Ястремская
Фото: Елизавета Ястремская

А как же фото в спортзале? Конечно же, они есть.

Елизавета Ястремская
Елизавета Ястремская
Фото: Елизавета Ястремская

Елизавета Ястремская
Елизавета Ястремская
Фото: Елизавета Ястремская

С мероприятий тоже можно найти фото.

Елизавета Ястремская
Елизавета Ястремская
Фото: Елизавета Ястремская

Елизавета Ястремская
Елизавета Ястремская
Фото: Елизавета Ястремская

"Мисс Украина Вселенная" – 2020 публикует фото в нижнем белье.

Елизавета Ястремская
Елизавета Ястремская
Фото: Елизавета Ястремская

Елизавета Ястремская
Елизавета Ястремская
Фото: Елизавета Ястремская

Кстати, у Елизаветы есть свой магазин купальников. В качестве модели она сама снимается.

Елизавета Ястремская
Елизавета Ястремская
Фото: Елизавета Ястремская

Ранее мы рассказывали, что Олеся Стефанко Мисс Украина Вселенная 2011 стала мамой.

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Источник: Елизавета Ястремская
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