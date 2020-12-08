"Мисс Украина-Вселенная" – 2020: что постит в Instagram победительница Елизавета Ястремская
Предлагаем посмотреть фото победительницы
Сегодня стало известно имя "Мисс Украина Вселенная" – 2020. Главную корону получила киевлянка Елизавета Ястремская. Сегодня LifeStyle предлагает посмотреть, что постит в Instagram "Мисс Украина Вселенная "- 2020.
Елизавета любит путешествовать.
А как же фото в спортзале? Конечно же, они есть.
С мероприятий тоже можно найти фото.
"Мисс Украина Вселенная" – 2020 публикует фото в нижнем белье.
Кстати, у Елизаветы есть свой магазин купальников. В качестве модели она сама снимается.
Ранее мы рассказывали, что Олеся Стефанко Мисс Украина Вселенная 2011 стала мамой.
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