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Мисс Украина 2017 Полина Ткач и актер Евгений Янович рассказали историю своих вышиванок

Сегодня, 15:15

Полина в своей вышиванке представляла Украину на конкурсе красоты, а Евгений свою вышиванку носит не только по праздникам

Евгений Янович и «Мисс Украина 2017» Полина Ткач
Евгений Янович и «Мисс Украина 2017» Полина Ткач
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

20 мая в Украине отмечали День вышиванки. В честь праздника телеканал "Украина 24" и новости "Сегодня" устроили модный показ вышиванок: красным тротуару в любимых ярких вышитых рубашках прошлись звезды шоу-бизнеса, актеры, ведущие.

Несмотря на непростые погодные условия, сиять и развлекаться на подиуме удалось ведущему шоу "Мамахохотала" на НЛО TV, актеру Евгению Янович и "Мисс Украина 2017", участницы конкурса "Мисс Мира 2017" Полине Ткач. На "ВишиванкаDay" пара продемонстрировала любимое платье, а теперь Женя и Полина делятся историями своих вышиванок:

Евгений Янович и
Евгений Янович и "Мисс Украина 2017" Полина Ткач
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"У меня никогда не было собственной вышиванки с какой-то самобытной историей. И в очередной день вышиванки для фотопроекта я попросил достать какую-то хорошую у моего товарища-костюмера Андрея. И Андрей получил, точнее – от сердца оторвал. Вышиванку 1943 года, которая досталась ему от бабушки. И просто даже пять минут пребывания в таком артефакте заставили меня тот же день ехать и искать ту самую, свою вышиванку. Несколько часов вдохновенных поисков – и вот она. Вышиванка от нашего украинского бренда "Етнодім". Ношу ее не только на праздники, даже брал с собой на отдых в Египет. Потому что считаю, что наша национальная одежда – это не только о празднике. Это и о стиле и настроении", – делится Евгений Янович.

"Мисс Украина 2017" Полина Ткач
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Моя вышивка – от дизайнера Юлии Магдич. Юля, мне кажется, идеально передает и сочетает в своих творениях традиции, современность и женственность. Именно в этом платье я выходила на сцену как "Мисс Украина 2017" на конкурсе "Мисс Мира" в Китае, который транслировался на весь мир. В ней же и представляла Украину, как часть Европы в танцевальном номере. Эта вышивка наполнена не только моими воспоминаниями о мировой конкурс и украинские праздники, но и наполнится воспоминаниями моей сестры. Я уверена, что эта вышивка будет замечательной семейной вещью, которая будет передаваться из поколения в поколение, и будет актуальной много лет", – рассказывает Полина Ткач.

Тем временем Гросу, Alyosha и Остапчук с супругой прошлись по подиуме Вышиванка DAY: фотоисториы.

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вышиванка полина ткач Евгений Янович
Источник: Сегодня
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