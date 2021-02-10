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Мишина рассказала Федишин секреты проекта "Холостячка": "Все плохо"

Сегодня, 18:17

Ирина и Ксения встретились на отдыхе в Доминикане

"Холостячка" Ксения Мишина, которая недавно показала фото в постели в Александром Эллертом, встретилась на отдыхе в Доминикане с певицей Ириной Федишин. Артистки уже успели семьями познакомиться поближе и теперь проводят время вместе.

В Instastories Александр Эллерт показал, как они с Ксенией отдыхают с новыми друзьями.

День святого Валентина совсем скоро, а значит нужно подумать, как удивить любимого человека. Мы подготовили несколько оригинальных идей к 14 февраля.

На опубликованном видео можно увидеть, что Ксения и Ирина сидят на лежаках в купальниках и смеются.

Ксения Мишина и Ирина Федишин в Доминикане
Видео: instagram.com/ellert_a

В начале видео актриса говорит: "Все плохо". Александр Эллерт сразу прокомментировал слова своей избранницы "Секретики рассказываем про "Холостячку".

Ирина Федишин сразу же поддержала победителя проекта: "Ксюша, расскажи все секретики! А нам так интересно, мы так слушаем".

Ксения засмеялась и лишь добавила: "Такое нельзя снимать".

Ранее мы рассказывали, что Александр Эллерт потроллил Ксению Мишину.

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