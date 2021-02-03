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Милла Йовович растрогала кадрами годовалой дочери-именинницы с тортом: фото

Сегодня, 12:21

Актриса подготовила для дочери аппетитный сюрприз

Звезда "Пятого элемента" Милла Йовович, которой недавно исполнилось 45 лет, показала день рождения своей младшей дочери Ошин. Ей исполнился годик.

В своем Instagram-аккаунте актриса опубликовала серию фото, на которых все три ее дочки собрались вместе. Милли запечатлила, как маленькая Ошин разрезает палео-торт и ест, игриво позируя на камеру. Дэшиел и Эвер Габо обнимали сестру.

Оказалось, что этот специальный антиаллергенный детский торт приготовила подруга Миллы Йовович.

Милла Йовович показала день рождения дочери
Милла Йовович показала день рождения дочери
Фото: instagram.com/millajovovich

Милла Йовович написала, что хотела для праздника дочери чего-то здорового и домашнего. Но оказалось, что Ошин почти не прикоснулась к торту.

"Удивительно, но Оши решила быть такой порядочной барышней и вообще не трогать торт. Она почти не прикоснулась к нему. Может, стоило сделать торт с сахаром", – написала актриса.

Ранее мы показали, как отметила день рождения старшая дочь Миллы Йовович.

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