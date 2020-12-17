Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Милле Йовович – 45: как менялась актриса за все эти годы (фото)

Сегодня, 15:40

Смотрите подборку фото актрисы с детства и по настоящее время

Сегодня, 17 декабря, свой 45-й день рождения отмечает знаменитая актриса и модель Милла Йовович.

Милла родилась в Киеве в семье актрисы Галины Логиновой и Богдана Йововича, врача из Черногории. В 1981 году семья переехала в США. Звезда уже с ранних лет покоряла всех своей неземной внешностью и харизмой. Яркую девушку приглашали сниматься для десятков модных журналов, а свою актерскую карьеру звезда Голливуда начала в 1988 году.

Сегодня.Lifestyle предлагают посмотреть, как менялась актриса с самого детства по настоящее время.

В Instagram Милла не раз публиковала архивные фото. Вот один из самых ранних снимков будущей звезды. На фото Милле примерно шесть лет.

https://www.instagram.com/millajovovich

А на этом фото Милле уже 12 лет. В 80-х годах она активно снималась для обложек журналов.

https://www.instagram.com/millajovovich

1988 год, Милле 13.

https://www.instagram.com/millajovovich

Тот же год. Фото с Майклом Джексоном.

https://www.instagram.com/millajovovich

Одно из самых популярных фото актрисы, 1988 год.

https://www.instagram.com/millajovovich

Милла на одной из обложек модного журнала, 1991 год. Тут актрисе 16 лет.

https://www.instagram.com/millajovovich

В том же году Милла снялась в культовом фильме "Возвращение в голубую лагуну".

Фото: кадр из фильма

Через пару лет, 1993 год. На это фото Йовович 17 лет.

https://www.instagram.com/millajovovich

А вот, как выглядела Милла в 1994 году. На этом снимке актрисе 18 лет.

https://www.instagram.com/millajovovich

Милла Йовович в 1995 году, за два года до выхода "Пятого элемента".

Фото: Getty

Кадр из знаменитого фильма Люка Бессона "Пятый элемент", где Милла снялась вместе с Брюсом Уиллисом. Картина вышла в 1997 году.

Фото: instagram.com/sugar_mozi

А это уже 1999 год. Йовович на фото 24.

Фото: Getty

В том же году актриса сыграла Жанну д’Арк в одноименной исторической драме Люка Бессона.

https://www.instagram.com/millajovovich

Снимаясь в кино, Милла не прекращала свою модельную деятельность. Как написала актриса в Instagram, это фото было сделано в начале 2000-х.

https://www.instagram.com/millajovovich

В 2003 году Йовович снялась для Armani.

Фото: Pinterest

Вот, как выглядела Милла в 2007 году. Кстати, именно в том актриса впервые стала мамой – у Миллы и ее супруга Пола Андерсона родилась дочь Эвер.

Фото: Getty

Милла в 2012 году. Не изменилась, правда?

https://www.instagram.com/millajovovich

В 2013 году – та же история. Милла нашла эликсир молодости, это точно.

https://www.instagram.com/millajovovich

В 2015 году Милла стала мамой во второй раз – у звезды родилась вторая дочь Дэшилл.

https://www.instagram.com/millajovovich

В 2016 году Милла блистала на Каннском кинофестивале. На фото актриса позирует с моделью Карли Клосс.

https://www.instagram.com/millajovovich

Красная помада Йовович к лицу. 2018 год.

https://www.instagram.com/millajovovich

В 2020 году Милла стала мамой в третий раз. У актрисы родилась дочь, которую назвали Ошин.

https://www.instagram.com/millajovovich

Напомним, Милла Йовович опубликовала умилительные фото с девятимесячной дочерью.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Без гостей и в домашней обстановке: как отметила день рождения старшая дочь Миллы Йовович (видео) Милла Йовович показала, как подросла ее дочь: фото Карантинный уик-энд: Милла Йовович постреляла из водных пистолетов с дочками - видео
день рождения Милла Йовович
Реклама

Новости партнеров

Известный теннисист снял домашнее видео со скандальной подругой
Известный теннисист снял домашнее видео со скандальной подругой
И тесты не нужны: как самостоятельно обнаружить коронавирус
И тесты не нужны: как самостоятельно обнаружить коронавирус
Маричка Падалко показала свое истинное лицо
Маричка Падалко показала свое истинное лицо
Вкуснее, чем в ресторане: куриные рулетики с сочной начинкой
Вкуснее, чем в ресторане: куриные рулетики с сочной начинкой

Популярные статьи

Сегодня, 14:40Fun

День святого Николая: дата, история праздника, традиции и приметы

Сегодня, 11:21Fun

День Варвары: что ни в коем случае нельзя делать 17 декабря

Сегодня, 07:29Events

Поздравления с Днем святой Варвары-2020 в открытках, картинках, стихах, смс

Вчера, 17:26Events

День святой великомученицы Варвары: история и приметы праздника

Вчера, 16:19Fun

Срочно нужны идеи новогодних подарков: делимся удачными вариантами для всей семьи

Вчера, 13:43Стиль

Новогодний маникюр: 14 идей креативного дизайна ногтей на праздники

15 декабряFood

Как устроить несоветское застолье: альтернативное меню на Новый год-2021

15 декабряFood

Как приготовить салат "Гранатовый браслет": ТОП-5 рецептов на Новый год

15 декабряСтиль

Быть самой красивой: 5 модных и несложных причесок на Новый год 2021

15 декабряАфиша

Если на Новый год вы остаетесь в Украине. 7 мест для незабываемых праздников

15 декабряFun

Как украсить дом на Новый год 2021: нескучные идеи

15 декабряШоу-бизнес

TAYANNA о нынешнем бойфренде Ани Лорак: У него и моего сына есть секреты

15 декабряFun

Бездомный щенок уснул в рождественском вертепе и проснулся звездой (фото)

15 декабряШоу-бизнес

Как бы выглядели дети Ксении Мишиной и ТОП-3 участников "Холостячки". Мы решили узнать!

15 декабряWellness

Как не попасть на подделку: три правила выбора красной икры

14 декабряШоу-бизнес

Ксения Мишина объяснила, почему выгнала Андрея Рыбака из "Холостячки"

Новости партнеров

Криминальный скандал в семье звезды "Маски-шоу" Бледанс
Криминальный скандал в семье звезды "Маски-шоу" Бледанс
"Холостячка" Ксения Мишина приняла неожиданное решение
"Холостячка" Ксения Мишина приняла неожиданное решение
Валентин Гафт умер
Валентин Гафт умер
Симбиоз женственности и мощи. Эстонская мотогонщица - сочные фото
Симбиоз женственности и мощи. Эстонская мотогонщица - сочные фото
Хищная Анджелина Джоли в трусиках забыла про скромность
Хищная Анджелина Джоли в трусиках забыла про скромность
Несподівані рецепти картопляних дерунів
Несподівані рецепти картопляних дерунів
Главная красотка украинской легкой атлетики!
Главная красотка украинской легкой атлетики!
С кем изменяли своим женам Харламов, братья Меладзе и Тарзан
С кем изменяли своим женам Харламов, братья Меладзе и Тарзан

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять