Милле Йовович – 45: как менялась актриса за все эти годы (фото)

Смотрите подборку фото актрисы с детства и по настоящее время

Сегодня, 17 декабря, свой 45-й день рождения отмечает знаменитая актриса и модель Милла Йовович.

Милла родилась в Киеве в семье актрисы Галины Логиновой и Богдана Йововича, врача из Черногории. В 1981 году семья переехала в США. Звезда уже с ранних лет покоряла всех своей неземной внешностью и харизмой. Яркую девушку приглашали сниматься для десятков модных журналов, а свою актерскую карьеру звезда Голливуда начала в 1988 году.

Сегодня.Lifestyle предлагают посмотреть, как менялась актриса с самого детства по настоящее время.

В Instagram Милла не раз публиковала архивные фото. Вот один из самых ранних снимков будущей звезды. На фото Милле примерно шесть лет.

https://www.instagram.com/millajovovich

А на этом фото Милле уже 12 лет. В 80-х годах она активно снималась для обложек журналов.

https://www.instagram.com/millajovovich

1988 год, Милле 13.

https://www.instagram.com/millajovovich

Тот же год. Фото с Майклом Джексоном.

https://www.instagram.com/millajovovich

Одно из самых популярных фото актрисы, 1988 год.

https://www.instagram.com/millajovovich

Милла на одной из обложек модного журнала, 1991 год. Тут актрисе 16 лет.

https://www.instagram.com/millajovovich

В том же году Милла снялась в культовом фильме "Возвращение в голубую лагуну".

Фото: кадр из фильма

Через пару лет, 1993 год. На это фото Йовович 17 лет.

https://www.instagram.com/millajovovich

А вот, как выглядела Милла в 1994 году. На этом снимке актрисе 18 лет.

https://www.instagram.com/millajovovich

Милла Йовович в 1995 году, за два года до выхода "Пятого элемента".

Фото: Getty

Кадр из знаменитого фильма Люка Бессона "Пятый элемент", где Милла снялась вместе с Брюсом Уиллисом. Картина вышла в 1997 году.

Фото: instagram.com/sugar_mozi

А это уже 1999 год. Йовович на фото 24.

Фото: Getty

В том же году актриса сыграла Жанну д’Арк в одноименной исторической драме Люка Бессона.

https://www.instagram.com/millajovovich

Снимаясь в кино, Милла не прекращала свою модельную деятельность. Как написала актриса в Instagram, это фото было сделано в начале 2000-х.

https://www.instagram.com/millajovovich

В 2003 году Йовович снялась для Armani.

Фото: Pinterest

Вот, как выглядела Милла в 2007 году. Кстати, именно в том актриса впервые стала мамой – у Миллы и ее супруга Пола Андерсона родилась дочь Эвер.

Фото: Getty

Милла в 2012 году. Не изменилась, правда?

https://www.instagram.com/millajovovich

В 2013 году – та же история. Милла нашла эликсир молодости, это точно.

https://www.instagram.com/millajovovich

В 2015 году Милла стала мамой во второй раз – у звезды родилась вторая дочь Дэшилл.

https://www.instagram.com/millajovovich

В 2016 году Милла блистала на Каннском кинофестивале. На фото актриса позирует с моделью Карли Клосс.

https://www.instagram.com/millajovovich

Красная помада Йовович к лицу. 2018 год.

https://www.instagram.com/millajovovich

В 2020 году Милла стала мамой в третий раз. У актрисы родилась дочь, которую назвали Ошин.

https://www.instagram.com/millajovovich

Напомним, Милла Йовович опубликовала умилительные фото с девятимесячной дочерью.

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