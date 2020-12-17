Милле Йовович – 45: как менялась актриса за все эти годы (фото)
Смотрите подборку фото актрисы с детства и по настоящее время
Сегодня, 17 декабря, свой 45-й день рождения отмечает знаменитая актриса и модель Милла Йовович.
Милла родилась в Киеве в семье актрисы Галины Логиновой и Богдана Йововича, врача из Черногории. В 1981 году семья переехала в США. Звезда уже с ранних лет покоряла всех своей неземной внешностью и харизмой. Яркую девушку приглашали сниматься для десятков модных журналов, а свою актерскую карьеру звезда Голливуда начала в 1988 году.
Сегодня.Lifestyle предлагают посмотреть, как менялась актриса с самого детства по настоящее время.
В Instagram Милла не раз публиковала архивные фото. Вот один из самых ранних снимков будущей звезды. На фото Милле примерно шесть лет.
А на этом фото Милле уже 12 лет. В 80-х годах она активно снималась для обложек журналов.
1988 год, Милле 13.
Тот же год. Фото с Майклом Джексоном.
Одно из самых популярных фото актрисы, 1988 год.
Милла на одной из обложек модного журнала, 1991 год. Тут актрисе 16 лет.
В том же году Милла снялась в культовом фильме "Возвращение в голубую лагуну".
Через пару лет, 1993 год. На это фото Йовович 17 лет.
А вот, как выглядела Милла в 1994 году. На этом снимке актрисе 18 лет.
Милла Йовович в 1995 году, за два года до выхода "Пятого элемента".
Кадр из знаменитого фильма Люка Бессона "Пятый элемент", где Милла снялась вместе с Брюсом Уиллисом. Картина вышла в 1997 году.
А это уже 1999 год. Йовович на фото 24.
В том же году актриса сыграла Жанну д’Арк в одноименной исторической драме Люка Бессона.
Снимаясь в кино, Милла не прекращала свою модельную деятельность. Как написала актриса в Instagram, это фото было сделано в начале 2000-х.
В 2003 году Йовович снялась для Armani.
Вот, как выглядела Милла в 2007 году. Кстати, именно в том актриса впервые стала мамой – у Миллы и ее супруга Пола Андерсона родилась дочь Эвер.
Милла в 2012 году. Не изменилась, правда?
В 2013 году – та же история. Милла нашла эликсир молодости, это точно.
В 2015 году Милла стала мамой во второй раз – у звезды родилась вторая дочь Дэшилл.
В 2016 году Милла блистала на Каннском кинофестивале. На фото актриса позирует с моделью Карли Клосс.
Красная помада Йовович к лицу. 2018 год.
В 2020 году Милла стала мамой в третий раз. У актрисы родилась дочь, которую назвали Ошин.
Напомним, Милла Йовович опубликовала умилительные фото с девятимесячной дочерью.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное