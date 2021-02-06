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Как снимали фантастический экшн с Миллой Йовович: 5 неожиданных фактов об "Охотнике на монстров"

Сегодня, 11:00

Фильм уже идет на больших экранах страны, а мы рассказываем, чем вас удивит боевик

28 января в широком украинском прокате стартовал фантастический экшн "Охотник на монстров", где главную роль сыграла актриса украинского происхождения – Милла Йовович. Также в ленте появился талантливый актер и каскадер Тони Джаа, которому досталась роль загадочного Охотника. Режиссером картины стал Пол Уильям Скотт Андерсон, известный благодаря франшизе "Обитель зла". Фильм "Охотник на монстров" основан на одноименной популярной видеоигре компании Capcom – Monster Hunter: World.

По случаю премьеры мы подготовили для вас 5 интересных фактов о фильме.

Отказ от зеленого фона

С самого начала работы над проектом Пол У. С. Андерсон решил отказаться от съемок на зеленом фоне. Режиссер также сообщил, что он не собирается работать в больших павильонах – все съемки актеров должны были быть натурными. Именно поэтому в 80% фильма показаны реальные локации и атрибутика, и лишь 20% хронометража были отведены на использование компьютерной графики для разработки и создания монстров.

Кадр из фильма "Охотник на монстров"
Кадр из фильма "Охотник на монстров"
Фото: пресс-служба

Благодаря такому подходу команде удалось не только реалистично воссоздать вселенную гигантов, но и лучше погрузиться в работу. Особенно это сказалось на игре актеров.

Бэкстейдж со съемок "Охотника на монстров"
Бэкстейдж со съемок "Охотника на монстров"
Фото: пресс-служба

Локации

В течение долгого времени творческая команда фильма путешествовала по живописным уголкам планеты для того, чтобы найти наиболее подходящие места для работы. Выбор был сделан в пользу Южной Африки и Намибии благодаря сочетанию самых разнообразных ландшафтов: от жутких пещер до бескрайних пустынь, от каменистой местности и до зеленых джунглей.

Кадр со съемок фильма "Охотник на монстров"
Кадр со съемок фильма "Охотник на монстров"
Фото: пресс-служба

Сотрудничество с американскими военными

Для лучшего понимания роли Милла Йовович, сыгравшая Артемиду – рейнджера армии США и члена военной команды ООН, познакомилась с одной из 18 в мире женщин-рейнджеров. Актриса постоянно консультировалась с ней, чтобы лучше вжиться в образ и передать характер героини. Впоследствии военная присоединилась к творческой команде в качестве консультантки проекта.

"Охотник на монстров"
"Охотник на монстров"
Фото: пресс-служба

Работа над монстрами

Около 80 минут фильма и 1400 кадров содержат в себе хотя бы один визуальный эффект. Именно поэтому команде из 300 человек пришлось работать над картиной в течение целого года, чтобы оживить гигантов.

Перед разработчиками стоял настоящий вызов – они часами работали над воссозданием мельчайших деталей монстров, включая цвет и глаз, и когтей. Кроме того, они должны были наделить каждого монстра собственной физиологией и даже боевой техникой. Создатели стремились сделать все, чтобы киномонстры выглядели идентично их игровым аналогам.

"Охотник на монстров"
"Охотник на монстров"
Фото: пресс-служба

11 лет работы

Еще в далеком 2009 году Пол Андерсон начал вести переговоры с японской компанией-правообладателем игры "Monster Hunter: World" о ее киноадаптации. И только в 2016-м ему удалось получить права на экранизацию, а уже в октябре 2018 начались съемки.

Из-за пандемии коранавируса выход ленты на большие экраны постоянно откладывали, но 18 декабря 2020 года премьера состоялась в США. А уже с 28 января 2021 года и украинские зрители получили возможность посмотреть фильм в кинотеатрах.

Смотрите фантастический экшн "Охотник на монстров" в кино!

Трейлер фильма "Охотник монстров":

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