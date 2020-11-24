"Какая крошка": Милла Йовович поделилась новыми фото младшей дочери

Актриса показала нежные домашние фото

В феврале этого года Милла Йовович стала многодетной мамой. У них с мужем родилась третья дочь Ошин Ларк Эллиот. Несмотря на то, что девочке всего девять месяцев, она уже успела покорить Instagram. Актриса поделилась новыми снимками малышки.

Милла опубликовала фото, где она без макияжа держит на руках Ошин Ларк Эллиот и кормит ее с бутылочки.



"Моя обезьянка и я", – подписала фото голливудская актриса.

Милла Йовович Фото: instagram.com/millajovovich

На других же фото самая младшая дочь Миллы Йовович делала забавные гримасы, чем умилила подписчиков звездной мамы.

"Какая милая", "Красотка", "Какая крошка", – написали фолловеры.



Ошин Ларк Эллиот Фото: instagram.com/millajovovich

Ошин Ларк Эллиот Фото: instagram.com/millajovovich

Ранее мы рассказывали, как старшая дочь Миллы Йовович отметила день рождения.

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