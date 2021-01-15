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"Не смогу быть мамой": Мика Ньютон впервые показала себя во время лечения рака (фото)

Сегодня, 13:15

У певицы диагностировали рак яичника

В 2019 году у Мики Ньютон диагностировали рак яичника. Певица долгое время скрывала от публики, что больна, но в минувшем году впервые об этом рассказала. Теперь Мика обнародовала фото из больницы, показав себя во время лечения.

На своей странице в Instagram Мика Ньютон опубликовала пост, в котором раскрыла ужасные подробности борьбы с недугом и его последствиями.

Мика Ньютон
Фото: instagram.com/mikanewton

"Год назад после второй операции мне сказали, что у меня рак яичников третьей стадии. Они сказали, что мне понадобится 12 курсов химиотерапии, и самой душераздирающей новостью было то, что я никогда не смогу быть мамой... Но случилось чудо! Через неделю анализы вернулись, и у меня была первая стадия, так что в один прекрасный день у меня еще будет шанс забеременеть", – написала Ньютон в соцсети.

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Напомним, что в 2018 году украинская певица Мика Ньютон вышла замуж за американца.

О том, что у нее рак яичника, звезда узнала через год после свадьбы. Мама уговаривала звезду скрывать болезнь от общественности.

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