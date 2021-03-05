Актуально

Михаил Поплавский выпустил клип в стиле голливудских мюзиклов 20-х годов

Яркий ремейк на хит "Приречений на любов" создан с помощью технологий, которые применяют мировые звезды

Яркий ремейк на свой хит "Приречений на любов" презентовал Михаил Поплавский в Киевском университете культуры. Модное видео создано с использованием 3D виртуальной реальности, LED cube, Unreal Engine – такие технологии применяют мировые звезды Мадонна, Кэтти Перри. В Украине Михаил Поплавский в этом – первый.

"Мы идем дальше – провоцируем украинский шоу-бизнес", – обратился Михаил Поплавский к гостям.

Режиссеры клипа – выпускники Университета культуры: режиссер-постановщик, сценарист, клипмейкер Катя Царик и известный режиссер, клипмейкер Евгений Тимохин. Оператором-постановщиком выступил также выпускник КНУКиИ Юрий Король.

Клип команда профессионалов решила сделать в стилистике классических мюзиклов Голливуда двадцатых годов. Для съемок даже нашли редкий красный ретро-автомобиль кабриолет Chevrolet Impala.

Невероятные костюмы, декорации с аббревиатурой "POPLAVSKY", танец солистки в бокале в стиле Диты фон Tиз, восхитительные балет и бэк-вокал сделали свое: клип получился очень эпатажным, стильным и изысканным.

"В основе клипа Гэтсби стиль 20-х годов, это классика, на которой построено все кабаре. Песня "Приречений на любов" меня отбросила, собственно, в то время, и захотелось создать такую ​​атмосферу: открытые машины, кабриолеты, бурлеск", – рассказывает Катя Царик.

По мнению клипмейкера, эта стилистика очень подходит Михаилу Михайловичу – она динамическая и драйвовая.

Михаил Поплавский всегда готов к экспериментам. Но у него к режиссерам была одна просьба – видео должно быть в формате концертного клипа.

Ни один из концертов или презентаций не обходится без шуток Михаила Михайловича. Артист говорит, что он дает то, чего так не хватает в наше время, а именно – позитив.

"Сейчас, во время экономического кризиса, коронавируса, люди находятся в стрессе и депрессии. Сегодня надо больше давать позитива. Мы должны быть оптимистами и заряжать украинцев хорошей энергией и хорошими работами. Клип "Приречений на любов" мы хотели наполнить радостью и положительной энергетикой. Он вдохновляет, поднимает настроение и помогает смотреть с оптимизмом в будущее. Желаю, чтобы все украинцы были "приречені на любов!" – отметил Михаил Поплавский.

Также Михаил Михайлович сообщил, что готовит совместный проект "Украинская песня года" вместе с любимцем женщин Олегом Винником, который собираются представить 29 апреля. И как говорит маэстро, его главное амплуа – исполнитель и популяризатор украинских песен.

"Как украинец до восьмого колена хочу чтобы украинская песня, украинский язык, украинская душа – были вечные как небо и солнце. Нам удалось убрать из эфира "Песню года", все те российские "Шарманки". И сегодня украинская песня должна занять утвердительное место в телеэфире Украины", – сказал Михаил Поплавский

Поздравить Михаила Михайловича с новой видеоработой приехали и звездные гости – Виталий Козловский, Екатерина Бужинская, Анна Свиридова, Владимир Бебешко, Наталья Валевская, Дмитрий Коляденко, Мила Нитич и популярные блогеры и тиктокеры. После просмотра клипа "Приречений на любов" артисты поделились своими впечатлениями.

Владимир Бебешко: Михаил Поплавский просто неугомонный!

"Ми уже с вами работаем более 20 лет, – обратился к Поплавскому. – Многие мои знакомые просто ловят рыбу, играют в домино, ведут спокойный образ жизни. А Михаил Михайлович – просто неугомонный. Не дает покоя ни нам, ни вам, никому. Когда это уже закончится?" (смеется)

Екатерина Бужинская: Михаил Поплавский подарил нам праздник и хорошее настроение в это непростое время

"Это модно, это – стильно. Эта композиция несет такой позитив, радость, крутую энергетику. В клипе есть харизма Поплавского, его доброта, любовь к людям и к Украине. Михаил Михайлович – молодой, красивый, энергичный – подарил нам хорошее настроение, замечательный праздник. Потому что сейчас, в это непростое время, в эпидемию очень хочется радости и позитива. И я ему за это очень благодарна".

Виталий Козловский: Я сегодня удивлен

"Это ж надо столько лет иметь стойкость, чтобы каждый раз нас удивлять. Я сегодня удивлен. Поплавский крутой и клип крутой!"

Анна Свиридова: Поплавский спасает радиобизнес

"Я, как программный директор одной из радиостанций, хочу поблагодарить Михаила Поплавского от всего сердца за то, что благодаря ему нам удается справляться с квотами. Он спасает не только шоу-бизнес, но и радиобизнес. Если серьезно, то благодарим за хорошие хиты, люди их любят и заказывают".

Наталья Валевская: У меня любовь к Поплавскому с 2003 года

"Когда собираешься к Поплавскому на презентацию, десять раз думаешь: что надеть? Он нас мотивирует! У меня к Михаилу Поплавскому любовь с 2003 года, надеюсь, что у него ко мне тоже. Я исправно ходила на пары в университет культуры, авансом здесь ничего не дают, несмотря на то, что я уже была лауреатом многих фестивалей. Очень интересно было учиться. Меня многому научили. В жизни хочется радости. Михаил Михайлович эту радость сегодня дал. Так что, все мы обречены на любовь однозначно! Хочется с этим девизом идти по жизни".

1/14

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться