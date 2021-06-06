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Поплавский уходит с поста ректора и завершает карьеру певца: Всегда должен быть предел

Сегодня, 17:26

71-летний Михаил Поплавский недавно отпраздновал 28-летие на посту ректора Киевского университета культуры и искусств

Михаил Поплавский
Михаил Поплавский
Фото: instagram/poplavskiy_michail

Михаил Поплавский, чей танец с доярками развеселил Сеть, признался в интервью программе "Світське життя", что собирается уйти в отставку с поста ректора Киевского университета культуры и искусств.

"Я хочу передать полномочия молодому ректору и быть председателем наблюдательного совета, помогать. У меня моторчик в одном месте не останавливается. Под лежачий камень коньяк не течет, надо двигаться. Но артист должен вовремя уйти со сцены – под аплодисменты, а не чтобы его выносили ногами вперед. Всегда должен быть предел и чувство меры", – поделился планами Поплавский.

Михаил Поплавский
Михаил Поплавский
Фото: instagram/poplavskiy_michail

На должности ректора Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавской был с 1993 по 2015 год. По состоянию на 2021-й он президент вуза.

Не так давно Михаил Поплавский прокомментировал, почему нередко упоминает в своих шутках интимные связи со студентками.

"Юмор, спорт и секс движут миром. Юмор – это коммуникации, спорт – это здоровье, а секс – это удовольствие. Я ничего нового не открываю. Тут есть самоирония", – рассказал он.

Михаил Поплавский
Михаил Поплавский
Фото: instagram/poplavskiy_michail

Среди ректоров других высших учебных заведений так шутить не принято. Но певец отметил, что богемный университет культуры – это совсем другое.

"Так что понимаете, у меня была выбрана концепция раскрутки Киевского института культуры через пиар-проект "Поющий ректор" – юмор, который всегда заходит, и некоторые подобные шутки на грани фола. Это нормально, я считаю, что мы должны воспринимать жизнь философски, такой, какая она есть, удовольствие получать от всего, что ты делаешь и говоришь", – поделился артист.

Михаил Поплавский выпустил откровенную биографию – больше подробностей в сюжете:

Напомним, недавно Михаил Поплавский удивил всех новым клипом на песню "Далі буде". Он предстал сразу в двух образах. Вначале Поплавский – эпатажный байкер, который на огромной скорости на "харлей-дэвидсоне" везет свою спутницу сквозь огонь, а затем – романтик.

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