Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua
Актуально

Михаил Поплавский в новом клипе раскрыл свои искренние чувства

Сегодня, 12:00

На Youtube-канале поющего ректора состоялась презентация концертного клипа на новую песню "Любов у серці маю"

Мы привыкли, что клипы Михаила Михайловича – это фейерверк красок, веселья, иногда даже бурлеска – одним словом, праздник. И маэстро снова удивил поклонников, показав многомерность своего таланта.

Михаил Поплавский представил новый лирический клип "Любов у серці маю"
Михаил Поплавский представил новый лирический клип "Любов у серці маю"

Новый концертный клип "Любов у серці маю" – это щемящая и лирическая композиция с проникновенным исполнением.

Неудивительно, что песня трогает самые глубокие уголки души, ведь для исполнителя любовь – это основа жизни.

"Любов у серці маю" – философия жизни Михаила Поплавского
"Любов у серці маю" – философия жизни Михаила Поплавского

"Песня "Любов у серці маю" – философия моей жизни, исповедь человека, который с оптимизмом смотрит в будущее . В жизни главное – любовь! Это чувство окрыляет и придает сил", – признается Михаил Поплавский.

В отличие от ярких цветов предыдущих клипов – и "Сала", и сексуально-эротической "Забавы", "А нам сегодня 50" – "Любов у серці маю" создан в бело-голубых тонах.

Михаил Поплавский представил новый лирический клип "Любов у серці маю"
Михаил Поплавский представил новый лирический клип "Любов у серці маю"

Босоногие девушки в легких кисейных платьях танцуют под звездными водопадами, на фоне расцветает белопенное дерево жизни. А сам Михаил Михайлович, одетый в нарядный голубой костюм, который так подходит к его благородной седине, в сопровождении нежной мелодии дарит своей песней весну нашим сердцам.

"Любов у серці маю" – философия жизни Михаила Поплавского
"Любов у серці маю" – философия жизни Михаила Поплавского

Є люди різні: літні, зимові, осінні,

А я себе весняним відчуваю.

Роки летять, але вони безсильні,

Бо я весну, бо я любов у серці маю.

Слова, неоспоримо, призывают к любви, которая придаст нам сил для новых свершений, а также подарит билет в вечную молодость. И это в конце клипа доказывает и сам Михаил Михайлович, который уже в белом костюме победителя кружит в танце хрупкую брюнетку.

Михаил Поплавский представил песню-исповедь "Любов у серці маю"
Михаил Поплавский представил песню-исповедь "Любов у серці маю"

Тайну відкрию вам: треба кохатися,

І щовесни – будеш ти знов на коні.

Эту песню именно для Михаила Поплавского написали поэт Николай Бровченко и композитор Виталий Волкомор.

"Они передали мои эмоции, мысли и взгляд в будущее", – отметил поющий ректор.

Михаил Поплавский представил новый лирический клип "Любов у серці маю"
Михаил Поплавский представил новый лирический клип "Любов у серці маю"

О том, что новая композиция запечатлела внутреннее состояние Михаила Михайловича, говорит и режиссер клипа Дмитрий Гук.

"Любов у серці маю" – песня атмосферная. Эмоционально заряженная философией жизни Михаила Поплавского. Поэтому мы решили наполнить ее энергетикой главного героя, передать его эмоции и глубину мыслей. Звезды – это любовь, ведь когда мы любим, то часто смотрим на звезды. Их мерцание – это светлые, яркие, неповторимые эмоции. Дерево жизни – это символ гармоничного сочетания Вселенной и человека", – акцентировал режиссер.

Кстати, маэстро вместе с командой единомышленников снова идет в авангарде современных мировых технологий. "Любов у серці маю" снят с использованием 3D виртуальной реальности, LED cube, Unreal Engine, traking systems и прочих. Такая работа была интересной и для самих создателей нового видео, которым, в частности, с помощью графики удалось отразить быстротечность времени и значимость каждого момента бытия.

Михаил Поплавский представил песню-исповедь "Любов у серці маю"
Михаил Поплавский представил песню-исповедь "Любов у серці маю"

"Любов у серці маю" для команды "Pravdin Production" – интересный творческий эксперимент, – подчеркивает дизайнер 3D-графики Виталий Правдин. – Новаторские идеи Михаила Поплавского мы воплотили в визуальных художественных образах в Unreal Engine – виртуальной реальности".

С ним соглашается и оператор-постановщик Алексей Степанов. "В клипе нет бурлеска. Все построено на образах и прямом обращении к зрителям Михаила Михайловича, раскрывающего им свою душу. И в то же время, с помощью технологий VR, мы хотели, чтобы зритель услышал эту исповедь на фоне бесконечности Вселенной. Потому что любовь это и есть Вселенная", – рассказал Алексей Степанов.

"Любов у серці маю" – философия жизни Михаила Поплавского
"Любов у серці маю" – философия жизни Михаила Поплавского

И, наверное, стоит завершить словами самого Михаила Михайловича, который с присущим ему оптимизмом и верой в то, что любовь спасет мир, отметил: "Живите на все сто! Вера, надежда и любовь – победят! Пусть в ваших душе и сердце всегда живет весна! Любите и будьте любимы!"

Команда:

исполнитель и главный вдохновитель – ректор КНУКиИ Михаил Поплавский;

главный режиссер – Дмитрий Гук;

оператор-постановщик – Алексей Степанов;

второй режиссер – Михаил Харченко;

дизайнер 3D-графики – Виталий Правдин;

хореограф-постановщик – Ростислав Савченко;

образ и стиль – кафедра фэшн-бизнеса Университета культуры;

балет и бэк-вокал – выпускницы и студентки КНУКиИ.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
песня клипы Михаил Поплавский университет культуры КНУКиИ Алексей Степанов Дмитрий Гук Михаил Харченко Виталий Правдин
Реклама

Новости партнеров

Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
Что известно о возлюбленном Аллы Мазур
Что известно о возлюбленном Аллы Мазур

Популярные статьи

Сегодня, 10:40Вкусно

Пасха-2021: как покрасить яйца пищевыми красителями

Сегодня, 05:40Психо

Гороскоп на сегодня 20 апреля для всех знаков зодиака: Львы, будьте готовы к неистовой страсти!

Вчера, 18:36Звездно

Супруга Николая Тищенко показала подготовку к скандальной вечеринке

Вчера, 13:32Вкусно

Пшено – это не только каша. 10 рецептов, которые вас приятно удивят

Вчера, 13:16Фаново

Когда Вальпургиева ночь в 2021 году: дата и главные приметы

Вчера, 12:16Звездно

Бывшая домработница Пугачевой и Киркорова купила однокомнатную квартиру в Москве: Жила как у Христа за пазухой

Вчера, 11:07Звездно

Лариса Долина показала себя без фотошопа и нарвалась на критику: Хирург явно поработал

Вчера, 10:45Вкусно

Вкусный и пышный кулич на Пасху: рецепт на литр молока

Вчера, 10:38Events

Вербная неделя-2021: милые картинки и добрые поздравления

Вчера, 05:49Психо

Гороскоп на сегодня 19 апреля для всех знаков зодиака: Весы, побудьте наедине с собой!

18 апреляЗвездно

Галкин показал роскошный подарок Пугачевой от Лободы: Это невероятно!

18 апреляЗвездно

Оля, что с глазами? Полякову без макияжа засыпали вопросами о ботоксе и операциях

18 апреляПсихо

Гороскоп на неделю 18-24 апреля: все знаки зодиака

18 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 18 апреля для всех знаков зодиака: Овен станет секс-гигантом!

17 апреляEvents

Как быстрее всего проверить кислотность почвы на участке: два простых лайфхака

17 апреляЗвездно

Слезы Чарльза и воссоединение Уильяма и Гарри: как прошла церемония прощания с принцем Филиппом

Новости партнеров

Это то, что нужно успеть сделать на вашей даче в апреле
Это то, что нужно успеть сделать на вашей даче в апреле
Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
Женская сборная США по бодибилдингу испугала сеть своим видом
Женская сборная США по бодибилдингу испугала сеть своим видом
Главная покорительница мужских сердец Ярмолы
Главная покорительница мужских сердец Ярмолы
Фотограф из Днепра завоевал 1 место на международном конкурсе
Фотограф из Днепра завоевал 1 место на международном конкурсе
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Участники популярных украинских шоу, сменившие пол: фото
Участники популярных украинских шоу, сменившие пол: фото
В стильном луке и с авоськой: Билык встретила в Египте бывшего
В стильном луке и с авоськой: Билык встретила в Египте бывшего

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять