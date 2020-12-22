Michelle Andradе получила травму и отменила свое выступление. В каком состоянии певица

Певица травмировалась во время репетиции

Украинская певица Michelle Andradе травмировалась на репетиции. Девушке пришлось отменить свое выступление, о чем она сообщила на своей странице в Instagram.

По словам Мишель, она повредила себе шею и не могла самостоятельно двигаться.

"Я повредила себе шею, до такой степени, что самостоятельно не могла вставать с кровати и двигать голову в любую сторону...", – написала Андраде в соцсети.

Исполнительница готовилась к постановке на свой новый трек Mirror, однако номер все же не состоялся.

"Я им так горела и мне было безумно обидно осознать, что станцевать его не получится... Пожалуйста, перед каждой репетицией, или силовой тренировкой – разминайте свое тело", – обратилась к фолловерам Мишель Андраде.

В комментариях фанаты поддержали певицу и пожелали ей скорейшего выздоровления: "Здоровье-самое главное!", "Мишель выздоравливай", "Сил тебе и скорейшего выздоровления".

Ранее мы писали, что Michelle Andrade в мини-платье устроила горячие танцы в центре Киева.

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