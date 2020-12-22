Michelle Andradе получила травму и отменила свое выступление. В каком состоянии певица
Певица травмировалась во время репетиции
Украинская певица Michelle Andradе травмировалась на репетиции. Девушке пришлось отменить свое выступление, о чем она сообщила на своей странице в Instagram.
По словам Мишель, она повредила себе шею и не могла самостоятельно двигаться.
"Я повредила себе шею, до такой степени, что самостоятельно не могла вставать с кровати и двигать голову в любую сторону...", – написала Андраде в соцсети.
Исполнительница готовилась к постановке на свой новый трек Mirror, однако номер все же не состоялся.
"Я им так горела и мне было безумно обидно осознать, что станцевать его не получится... Пожалуйста, перед каждой репетицией, или силовой тренировкой – разминайте свое тело", – обратилась к фолловерам Мишель Андраде.
В комментариях фанаты поддержали певицу и пожелали ей скорейшего выздоровления: "Здоровье-самое главное!", "Мишель выздоравливай", "Сил тебе и скорейшего выздоровления".
Ранее мы писали, что Michelle Andrade в мини-платье устроила горячие танцы в центре Киева.
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