Экс возлюбленная Вуди Аллена шокировала откровениями о смерти троих своих детей

Актриса в подробностях рассказала, от чего умерли ее дети

Голливудская актриса и экс возлюбленная Вуди Аллена, который ответил на обвинения в сексуальном насилии, Миа Фэрроу откровенно рассказала о смерти трех своих детей. Это произошло на фоне "порочных и лживых слухов", как их назвала актриса, которые начали распространяться по Сети. В своем посте в Twitter Миа Фэрроу решила их опровергнуть.

76-летняя Миа Фэрроу воспитывала 14 детей: три из них – от брака с дирижером Андре Превином, один – от гражданского брака с Вуди Алленом, а другие – усыновленные. Различные слухи и спекуляции о приемных детях Фэрроу – Тэм, Лэрк и Таддеусе, которые погибли, появились после выхода скандального фильма "Аллен против Фэрроу". Дело в том, что в картине об этих детях не было упомянуто.

Миа Фэрроу с детьми Фото: Getty Images

"Как мать четырнадцати детей, могу сказать, что моя семья значит для меня все", – начала Фэрроу.

Актриса объяснила, что хоть она и выбрала карьеру голливудской звезды, ее дети предпочитают вести более приватную жизнь, поэтому она не все публикует в соцсетях. Но эти спекуляции вынудили ее сделать откровение.

"Моя любимая дочь Тэм скончалась в 17 лет от случайной передозировки лекарств от мучительных мигреней, она страдала и ее болезни сердца. Лэрк умерла в 35 лет от осложнений ВИЧ / СПИДа, которым заразилась предыдущая партнерша. Несмотря на свою болезнь, она прожила плодотворную и полную любовь со своими детьми и партнером. Она скоропостижно скончалась в больнице на Рождество, на руках у своего любимого человека", – написала Фэрроу.

Актриса сообщила, что ее сын Таддеус покончил жизнь самоубийством в 29-летнем возрасте, когда расстался с возлюбленной.

"Это ужасные трагедии. Любые другие предположения об их смерти — это бесчестие их жизни, жизни их детей и близких", – добавила Миа.

Напомним, что ранее приемная дочь скандального Вуди Аллена рассказала, как он насиловал ее в детстве.

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