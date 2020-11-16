Ми-ми-ми дня: Дэвид Бекхэм научил 9-летнюю дочь делать печенье (видео)

Сердца поклонников растаяли!

У знаменитого британского футболиста Дэвида Бекхэма очень теплые отношения с его детьми. Он часто проводит с ними время, а потом делится совместными фото в Instagram. Недавно его жестко раскритиковали поклонники из-за того, что Дэвид поцеловал свою 9-летнюю дочь Харпер в губы. Ну что поделать, так принято в семье Бекэмов – его супруга Виктория, кстати, тоже так делает!

Поговорили, выразили возмущения и забыли – теперь подписчики Дэвида сменили гнев на милость, и уже вовсю комментируют его новое невероятно милое видео, на котором он помогает дочери делать печенье к Рождеству.

"Она становится все больше похожей на рождественского шеф-повара", – подписал видео Бекхэм.

"Как мило", "Замечательный отец", "Очень милое видео", "Хорошо проводите время", – пишут поклонники семьи Бекхэм в комментариях под роликом.

Дэвид не только хороший папа, но и заботливый сын – о чем говорит его недавняя публикация. На фотографии, сделанной на фоне живописного пейзажа, Дэвид Бекхэм обнимает за плечо свою маму, Сандру Джорджину Уэст. Семья сфотографировалась на одном из морских курортов Великобритании, где вместе провели отпуск.

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