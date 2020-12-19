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Мейкап-мастер Гоар Аветисян легла под хирургический нож ради фигуры мечты: фото до и после

Сегодня, 16:03

Визажистка признается, что счастлива и уже видит изменения в теле

Популярная визажистка Гоар Аветисян решилась на операцию ради тела своей мечты. После рождения ребенка мейкап-мастеру не удалось справиться с лишним весом, потому она обратилась за помощью к специалистам.

27-летняя Гоар родила мальчика летом. До этого она успешно скинула 48 килограммов. Но после родов все вернулось.

В своем Instagram-аккаунте девушка поделилась первыми снимками после операции. Она рассказала, что чувствует себя хорошо, что все прошло успешно, и она счастлива.

Goar Avetisyan (@goar_avetisyan)

"Good bye, висячий живот и грудь, и не только. Привет, новое тело мечты. День первый после операции, которую я ждала всю свою сознательную жизнь. Спасибо всем за поддержку. Я вас люблю ", – написала в посте Аветисян.

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Что конкретно сделали с Гоар, она не рассказала, но по фото и видео можно предположить, что ей сделали липосакцию живота, боков и рук.

Как Гоар Аветисян выглядела до операции

Фото: instagram.com/goar_avetisyan
Фото: instagram.com/goar_avetisyan
Фото: instagram.com/goar_avetisyan

Напомним, ранее Анастасия Волочкова повторила свое скандальное фото на пляже.

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Источник: instagram.com/goar_avetisyan
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