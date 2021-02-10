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"Мейк раскрыл во мне пантеру": Алена Шоптенко превратилась в "женщину-вамп"

Сегодня, 18:00

Звезда сфотографировалась в ярком готическом образе

Хореограф Алена Шоптенко, которая ранее призналась, почему в шоу "Маска" ей достался костюм Лисы, появилась в неожиданном амплуа. Звезда предстала на фото с ярким, нехарактерным для себя макияжем и впечатлила фанатов.

На селфи, опубликованном в Instagram, у Алены мейк-ап в стиле smokey eyes и яркий акцент на губах в виде темно-синей переливающейся помады.

"Снег снегом, а съёмки по расписанию!", – заинтриговала фолловеров Алена.

К слову, по расписанию на кону День всех влюбленных и мы уже показали 14 свежих идей для влюбленных, о том, как нескучно провести день вместе.

Алена Шоптенко
Алена Шоптенко
Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Также хореограф была одета в черный топ без шлеек, демонстрируя декольте и обнаженные плечи. На волосах была легкая укладка с волнами.

Съемки в этот раз прошли дома у Алены Шоптенко. Что именно снимали – хореограф не раскрыла, но фанаты пришли в восторг уже от ее яркого образа.

В комментариях и сама Алена отметила, как преобразилась с этим макияжем.

"Твой мейк раскрыл во мне пантеру", – ответила хореограф своему визажисту.

Скриншот Instagram

Ранее мы рекомендовали красивые прически на 14 февраля с примерами фото.

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съемки макияж Алена Шоптенко хореограф
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