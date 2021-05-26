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Мейхер о работе своего супруга-бизнесмена и бессмысленных тратах

Сегодня, 11:58

Украинская певица приняла участие в шоу, в котором известные люди показывают насколько владеют финансовой грамотностью

Надежда Мейхер и Михаил Уржумцев
Надежда Мейхер и Михаил Уржумцев
Фото: viva.ua

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер, которая защитила Меладзе в истории о домогательствах, призналась, что ее супруг иногда делится с ней финансовыми моментами своего бизнеса.

Певица стала героиней нового выпуска YouTube-шоу "Сохрани свои лимоны". На вопрос ведущего о том, знает ли она что-то о фондовом рынке, Надежда Мейхер ответила, что об этом ей рассказывал ее супруг – российский бизнесмен и гендиректор Melon Fashion Group Михаил Уржумцев.

"У меня супруг – генеральный директор одной компании. Конечно, у них есть там какие-то проекты, когда они хотят выходить на фондовую биржу или там IPO – есть такое еще, да, понятие. Поэтому иногда он мне рассказывает", – рассказала Мейхер.

Затем певица призналась, что она сама азартный человек. Хотя в казино Надежда не была, но играла в карты. При этом певица отметила, что заработок денег для нее – это не самоцель, но старается тратить деньги правильно. Хотя удается ей это не всегда.

"Ты понимаешь, что ты что-то купила и спрашиваешь себя: "Где ты была в этом?" Ты же вроде всегда себя настраиваешь на то, чтобы прежде, чем взять: "А действительно ли мне это нужно?" Иногда я в пролете. При том, что я стараюсь быть экономичным человеком, потому что есть траты, в которых нет никакой необходимости", – сказала Мейхер.

Артистка призналась, что одними из самых бессмысленных трат в ее жизни были на клипы и шмотки.

Напомним, что ранее Надежда Мейхер заблокировала известного ведущего в соцсетях за нескромные вопросы о ее груди.

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