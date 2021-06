5 знаковых ролей именинницы Мерил Стрип в кино

22 июня знаменитая актриса Мерил Стрип отмечает свое 72-летие. В ее фильмографии более 50 фильмов, за три из которых она получила "Оскар"

Мерил Стрип исполняется 72 года Фото: Imdb.com

Сегодня родилась Мерил Стрип – обожаемая миллионами зрителей голливудская актриса. За свою карьеру Мерил Стрип была 21 раз номинирована на почетную премию "Оскар", и, скорее всего, нет ни одного киномана, который хотя бы раз не смотрел такие фильмы с ней, как "Дьявол носит Prada", "Маленькие женщины" и "Железная леди".

К 72-летию кинозвезды Голливуда мы составили свой рейтинг из 5 лучших фильмов с Мерил Стрип. Кстати, недавно вышел новый фильм с участием Мерил – "Пусть говорят".

5. Женщина французского лейтенанта

В экранизации романа знаменитого английского писателя Джона Фаулза Мерил Стрип играет сразу две роли – несчастную, падшую, женщину, которую прозвали "Женщина французского лейтенанта", и роль Анны – женщину, которая уже в современную эпоху играет роль той самой "Женщины французского лейтенанта". Хитросплетенный сюжет следует сразу за двумя романтическими линиями. Одна разворачивается в викторианскую эпоху, а другая – на съемках фильма в 20 веке, но в каждой из них свой конец. Сам писатель Джон Фаулз признал фильм лучшей экранизацией его книг.

4. Дьявол носит Prada

Молодая Энди (Энн Хэтэуэй) – начинающая журналистка из Северо-Западного университета. Несмотря на то, что своим внешним видом Энди как будто насмехается над модной индустрией, она получает работу младшей ассистентки Миранды Пристли (Мерил Стрип). Прототипом Миранды в фильме стала Анна Винтур, с жестоким методом руководства знают все, кто причастен к миру моды. Энди решает смириться с унизительным обращением и чрезмерными требованиями Миранды в надежде получить работу репортера или писателя в другом месте. Вначале девушка плохо вписывается в коллектив ее модных сплетничающих коллег, но вскоре все меняется.

3. Крамер против Крамера

В драме, которая получила пять "Оскаров" (один из которых достался Мерил Стрип) мы видим историю семьи Крамеров, живущих в Нью-Йорке в 70-х. Мерил Стрип играет Джоанну Крамер – выпускницу колледжа, которой теперь приходится сидеть дома с сыном. Пока ее муж отдает все свое время работе, Джоанна осознает, что устала от такой жизни и оправляется на поиски себя. Именно в этот момент ее муж получает возможность продвинуться в карьере и беспокоится из-за решения жены. Теду приходится самому заняться воспитанием сына и освоить азы ведения домашнего хозяйства.

2. Железная леди

Роль в биографической драме о жизни премьер-министра Маргарет Тэтчер принесла Мерил Стрип премии "Золотой глобус" и "Оскар" за лучшую женскую роль. Действие фильма разворачивается в конце 2000-х годов, когда пожилая Маргарет Тэтчер вспоминает свою молодость и с чего начался ее политический путь. Она помнит, как за время ее работы произошли резонансные события, которые поменяли ее жизнь и судьбу страны: Фолклендская война, отеля "Гранд" в Брайтоне, во время которого она чуть не погибла с мужем, разрушение Берлинской стены. Маргарет помнит, с чего все началось – ее решение стать лидером Консервативной партии, работа над голосом, внешнее перевоплощение с помощью стилистов. Параллелно с тем, как показывается трансформация героини, раскрываются все детали ее отношений с мужем.

1. Секретное досье

Исторический триллер Стивена Спилберга рассказывает реальную историю о смелых журналистах из знаменитых газет The New York Times и The Washington Post. Они пытались опубликовать печально известные секретные документы, касающиеся причастия правительства США в войне во Вьетнаме, и ранее во французском Индокитае, а также ко Второй мировой войне. Партнерами по площадке для Мерил Стрип стали Том Хэнкс, Сара Полсон, Мэттью Риз, Боб Оденкерк.

Как Мерил Стрип проводила карантин в халате и с мартини – смотрите в ролике:

Ранее мы рассказывали о фильме "Атлантида", который стал триумфаторов кинопремии "Золота Дзиґа-2021".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться