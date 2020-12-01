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Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози делят имущество. Пара продает особняк стоимостью 13.5 миллионов долларов

Сегодня, 18:43

Бракоразводный процесс в самом разгаре

В мае стало известно о разводе актрисы Мэри-Кейт Олсен и сводного брата бывшего президента Франции Оливье Саркози. Но бракоразводный процесс в самом разгаре и сейчас пока еще супруги делят имущество. Об этом сообщает Daily Mail.

Судебное заседание назначено на 15 декабря и юристы с обеих сторон готовы до конца отстаивать интересы своих клиентов. Сейчас на продажу выставлен особняк в Нью-Йорке стоимостью 13.5 миллионов долларов. Отмечается, что на стенах дома можно увидеть теперь уже символичные надписи: "тот, кто проиграл сегодня, выиграет завтра" и "уходи, уходи, уходи, беспокойство, забота и меланхолия".

Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози разводятся
Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози разводятся
Фото: Getty Images

Напомним, что Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози прожили в браке пять лет. Они встречались три года до свадьбы, которая состоялась осенью 2015 года. Мэри-Кейт Олсен подала на развод еще в апреле 2020 года, но в связи с пандемией коронавируса суд Нью-Йорка не смог принять заявление знаменитости.

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