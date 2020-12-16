Меланию Трамп раскритиковали за появление в детской больнице без маски

Первая леди США нарушила правила больницы

Жену президента США Дональда Трампа Меланию в очередной раз раскритиковали в Сети. В этот раз пользователи обратили внимание на то, что первая леди появилась на публике без защитной маски. Об этом сообщает Daily Mail.

Мелания Трамп ежегодно посещает Детскую национальную больницу, чтобы прочитать детям сказку в канун рождественских праздников. Несмотря на пандемию, первая леди США не стала нарушать эту традицию. Отмечается, что в больницу она прибыла в маске, но сняла ее когда заняла свое место на сцене.

Мелания Трамп Фото: Скриншот из YouTube

Хоть Мелания и старалась придерживаться социальной дистанции, но в правилах больницы сказано, что все посетители должны носить маски.

"Во избежание распространения COVID-19 каждый должен постоянно носить маску, находясь в любом детском национальном учреждении", – говорится в правилах больницы.

В Сети сразу же появилась реакция. "У многих пациентов снижен иммунитет, а она снимает маску", "Полнейшее неуважение", "Мелания может не нарушать правила хотя бы в детской больнице?, – написали пользователи.

Ранее мы рассказывали, как Мелания Трамп украсила Белый дом.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться