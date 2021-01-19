Мелания Трамп записала прощальное сообщение из Белого Дома: о чем она говорила (видео)

Первая леди США не была многословна

Мелания Трамп за два дня до окончания президентства Дональда Трампа поделилась своей прощальной речью из Белого Дома. Первая леди США записала видеообращение, в котором говорила о любви, ценностях и пандемии.

Свой последний месседж к согражданам Мелания разместила в Twitter-аккаунте.

"Последние четыре года были незабываемыми. Завершая свое пребывание в Белом доме, мы с Дональдом вспоминаем всех людей, их невероятные истории любви, патриотизма и решимости", – сказала Мелания в своей речи.

A Farewell Message from First Lady Melania Trump pic.twitter.com/WfG1zg2mt4 — Melania Trump (@FLOTUS) January 18, 2021

Супруга Трампа не упомянула своего мужа и обошла стороной произошедшее в Капитолии.

Вместо этого Мелания затронула тему единства, достижений в области создания вакцины против коронавируса, а также поблагодарила медиков и врачей.

Напомним, что 20 января в Вашингтоне состоится инаугурация Джона Байдена. Дональд Трамп отказался присутствовать на церемонии, а вот его дочь Иванка Трамп разозлила отца, приняв приглашение на инаугурацию нового президента.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться