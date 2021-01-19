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Мелания Трамп записала прощальное сообщение из Белого Дома: о чем она говорила (видео)

Сегодня, 11:08

Первая леди США не была многословна

Мелания Трамп за два дня до окончания президентства Дональда Трампа поделилась своей прощальной речью из Белого Дома. Первая леди США записала видеообращение, в котором говорила о любви, ценностях и пандемии.

Свой последний месседж к согражданам Мелания разместила в Twitter-аккаунте.

"Последние четыре года были незабываемыми. Завершая свое пребывание в Белом доме, мы с Дональдом вспоминаем всех людей, их невероятные истории любви, патриотизма и решимости", – сказала Мелания в своей речи.

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Супруга Трампа не упомянула своего мужа и обошла стороной произошедшее в Капитолии.

Вместо этого Мелания затронула тему единства, достижений в области создания вакцины против коронавируса, а также поблагодарила медиков и врачей.

Напомним, что 20 января в Вашингтоне состоится инаугурация Джона Байдена. Дональд Трамп отказался присутствовать на церемонии, а вот его дочь Иванка Трамп разозлила отца, приняв приглашение на инаугурацию нового президента.

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