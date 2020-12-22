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Меган Маркл заметили с округлившимся животом в объемной кофте: фото

Сегодня, 13:14

Меган Маркл и принц Гарри прогулялись по улицам Беверли-Хиллз

На днях папарацци заметили Меган Маркл, которая недавно рассказала о выкидыше, и принца Гарри в Беверли-Хиллз, Калифорния, куда герцоги Сассекские переехали из Великобритании после отказа от престола.

В Сети уже успели обсудить новые фото Меган и Гарри. Поклонников королевской четы смутили два момента. Первый – Меган Маркл была одета совсем не по погоде. В Калифорнии сейчас тепло, а на герцогине Сассекской была теплая куртка, шапка и сапоги. Второй момент – похоже, что Меган Маркл беременна вторым ребенком.

Внимательные пользователи Сети заметили, что за объемной темной кофтой Маркл скрывает округлившийся живот.

Скриншот: instagram.com/dukeandduchessofsussexdaily

В комментариях под фото люди сразу же начали обсуждать внешний вид герцогини. Многие пришли к выводу, что благодаря такому наряду Меган пытается скрыть беременный животик.

"Мне интересно, она ждет ребенка?", "Она беременна", "Я тоже так думаю, она выглядит беременной", – пишут в комментариях.

Скриншот: instagram.com/dukeandduchessofsussexdaily

Напомним, музыканты раскритиковали Spotify за многомиллионный контракт с Меган Маркл и принцем Гарри.

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