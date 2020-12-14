Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Меган Маркл впервые после новости о выкидыше появилась на публике (видео)

Сегодня, 10:03

Супруга принца Гарри выступила на телевидении

Меган Маркл выступила на телевидении, чтобы поблагодарить волонтеров. Герцогиня Сассекская появилась в эфире телешоу на CNN впервые после новости о выкидыше.

В бледно-розовой блузке с высоким воротником и сидя на скамейке перед полем пурпурных цветов, Меган произнесла двухминутную речь о кризисе COVID-19 и о щедрости волонтеров.

"В год, который был сложным для всех, меня вдохновили истории о сострадании в наших сообществах. По всей стране люди оставляли свои потребности в стороне, чтобы собраться вместе и поддержать общее благополучие", – высказалась Меган Маркл в эфире.

Читайте также:
Меган Маркл и принц Гарри рассказали, почему проводят в интернете минимум времени

Напомним, что в ноябре Меган Маркл рассказала, что в июле 2020 года у нее случился выкидыш. Это произошло в тот момент, когда у нее на руках был сын Арчи.

Подробнее смотрите в сюжете:

Ранее мы писали, как королевская семья отреагировала на новость о выкидыше Меган Маркл.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Меган Маркл стала популярнее Кейт Миддлтон Меган Маркл и принц Гарри создадут свою премию - альтернатива награды Ее Величества Свадьбы с Гарри могло не быть: экс-ухажер Меган Маркл рассказал об их романтической переписке
Меган Маркл герцогиня Сассекская
Реклама

Новости партнеров

Салати з ананасами: оригінальні рецепти на святковий стіл
Салати з ананасами: оригінальні рецепти на святковий стіл
Квашеная капуста на зиму. Действительно ли она полезна
Квашеная капуста на зиму. Действительно ли она полезна
Новая участница "ВИА Гры" взбудоражила воображение фанатов
Новая участница "ВИА Гры" взбудоражила воображение фанатов
Пять самых эффектных образов Тины Кароль на Танцах со звездами
Пять самых эффектных образов Тины Кароль на Танцах со звездами

Популярные статьи

Вчера, 19:00Шоу-бизнес

Ирина Билык и Алина Гросу в блестящих образах сделали селфи в гримерке

Вчера, 15:22Food

Как приготовить домашний зефир: рецепт Лизы Глинской

Вчера, 12:58Fun

День Андрея Первозванного: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 10:54Шоу-бизнес

Светлана Лобода со скандалом покинула сцену "Золотого граммофона": что произошло (видео)

Вчера, 09:56Шоу-бизнес

Ани Лорак и Макс Барских получили российские "Золотые граммофоны" (фото)

Вчера, 06:50Events

Именины Андрея: поздравления с днем ангела

Вчера, 05:20Fun

Поздравления с днем Андрея Первозванного в прозе, открытки и картинки

Вчера, 04:40Fun

Поздравления с Днем Андрея Первозванного: картинки, открытки, стихи и смс

12 декабряFun

Как правильно гадать на Андрея-2020 и когда

12 декабряFun

Гадания на Андрея 13 декабря: как узнать имя суженого

12 декабряШоу-бизнес

Сын Аллы Пугачевой исполнил свою любимую песню на украинском языке – видео

12 декабряFun

День Андрея Первозванного: история, традиции и приметы

12 декабряАфиша

Господин Джаз: ТОП-10 бессмертных хитов Фрэнка Синатры

12 декабряFood

Оливье за 2300 гривен! Мы пошли на самый дорогой рынок Киева (репортаж)

11 декабряFood

Коктейли на Новый год: ТОП-10 праздничных рецептов

11 декабряEvents

Что подарить на День святого Николая: 30 идей

Новости партнеров

Чемпионка мира из Украины похвасталась идеальным телом в бикини
Чемпионка мира из Украины похвасталась идеальным телом в бикини
3 рецепта вкусных блюд из кабачков
3 рецепта вкусных блюд из кабачков
Красотка, которой Балотелли отдал свое сердце спустя всего месяц
Красотка, которой Балотелли отдал свое сердце спустя всего месяц
Розкішна дружина Фернандо Сантоса - просто красуня
Розкішна дружина Фернандо Сантоса - просто красуня
А вы знали, что у Павелко есть дочь? И она настоящая красавица
А вы знали, что у Павелко есть дочь? И она настоящая красавица
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Жена украинская боксера, чей инстаграм вернет лето каждому
Жена украинская боксера, чей инстаграм вернет лето каждому
Боярский прошелся по тяжелобольному Светлакову
Боярский прошелся по тяжелобольному Светлакову

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять