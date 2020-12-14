Меган Маркл впервые после новости о выкидыше появилась на публике (видео)

Супруга принца Гарри выступила на телевидении

Меган Маркл выступила на телевидении, чтобы поблагодарить волонтеров. Герцогиня Сассекская появилась в эфире телешоу на CNN впервые после новости о выкидыше.

В бледно-розовой блузке с высоким воротником и сидя на скамейке перед полем пурпурных цветов, Меган произнесла двухминутную речь о кризисе COVID-19 и о щедрости волонтеров.

Meghan, The Duchess of Sussex honors the people working to feed those in need during the pandemic on CNN Heroes: An All-Star Tribute. Get Involved: https://t.co/MkgzSomt7Hpic.twitter.com/jnPzPtmBGx — CNN Heroes (@CNNHeroes) December 14, 2020

"В год, который был сложным для всех, меня вдохновили истории о сострадании в наших сообществах. По всей стране люди оставляли свои потребности в стороне, чтобы собраться вместе и поддержать общее благополучие", – высказалась Меган Маркл в эфире.

Напомним, что в ноябре Меган Маркл рассказала, что в июле 2020 года у нее случился выкидыш. Это произошло в тот момент, когда у нее на руках был сын Арчи.

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