Меган Маркл впервые после новости о выкидыше появилась на публике (видео)

Супруга принца Гарри выступила на телевидении

Меган Маркл выступила на телевидении, чтобы поблагодарить волонтеров. Герцогиня Сассекская появилась в эфире телешоу на CNN впервые после новости о выкидыше.

В бледно-розовой блузке с высоким воротником и сидя на скамейке перед полем пурпурных цветов, Меган произнесла двухминутную речь о кризисе COVID-19 и о щедрости волонтеров.

Meghan, The Duchess of Sussex honors the people working to feed those in need during the pandemic on CNN Heroes: An All-Star Tribute. Get Involved: https://t.co/MkgzSomt7Hpic.twitter.com/jnPzPtmBGx