Меган Маркл уверена, что Кейт Миддлтон намеренно распространяла о ней фейки

Страсти в королевской семье накаляются

Кажется, начинается настоящая война между Меган Маркл с принцем Гарри и королевской семьей. На днях королева Елизавета ІІ отреагировала на промо откровенного интервью Меган и Гарри Опре Уинфри. После этого вышел еще один ролик, где Меган публично обвинила британскую королевскую семью в клевете.

Теперь все обсуждают тот факт, что Меган Маркл обвинила герцогиню Кембриджскую, герцогиню Корнуоллскую и принца Чарльза в том, что они сливали информацию о ней прессе, когда Маркл еще была членом королевской семьи. Об этом пишет The Daily Mail.

Кейт Миддлтон, Меган Маркл, принц Уильям и принц Гарри Фото: Getty Images

Многие помнят нашумевшую ситуацию с платьями, когда Меган Маркл якобы довела Кейт Миддлтон до слез после примерки нарядов для подружек невесты перед их с Гарри свадьбой.

Еще один инцидент, который обсуждали СМИ, якобы случился с принцем Гарри, когда тот накричал на своего королевского костюмера Анджелу Келли из-за свадебной тиары Меган.

Маркл опровергла эту информацию, настаивая на том, что газеты "использовались Букингемским дворцом для распространения совершенно ложного рассказа" о ней.

"Меган и Гарри думали, что мужчины в серых костюмах были одержимы их уничтожением", – цитирует издание слова источника, который говорил о помощниках королевской семьи, распространявших подобные истории журналистам.

В воскресенье, 7 марта, выйдет 90-минутное интервью Меган Маркл и принца Гарри с Опрой Уинфри. В нем герцоги откровенно расскажут о том, что происходило в королевской семье, об отделении, переезде и ребенке.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться