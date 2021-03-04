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Меган Маркл публично обвинила британскую королевскую семью в клевете

Сегодня, 10:50

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Совсем скоро выйдет большое интервью принца Гарри и Меган Маркл, которое они дали американской телеведущей Опре Уинфри. Стали появляться фрагменты их беседы. В одном из видео Меган Маркл обвинила королевскую семью в распространении лжи о ней и Гарри.

Отметим, что сейчас Меган и принц Гарри живут в Калифорнии, куда переехали из Британии спустя два года после свадьбы. В Сети стали обсуждать возможную ссору Меган и Гарри с королевой Елизаветой II и другими членами королевского семейства.

"Я не знаю, как они могли ожидать от нас, что по прошествии всего этого времени мы все равно будем молчать, в то время как "Фирма" играет активную роль в увековечивании лжи о нас", – сказала Меган, под "Фирмой" имея в виду официальных представителей королевской семьи.

Меган также добавила: "И если есть риск потерять многое, то есть...многое уже потеряно".

Известно, что в интервью Меган и Гарри расскажут о том, как решили покинуть британскую королевскую семью, отказавшись от всех королевских привилегий и титулов, и с их сыном Арчи переехать жить в США, родину Маркл.

Напомним, королева Елизавета II отреагировала на промо откровенного интервью Меган и Гарри.

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