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Меган Маркл потеряла второго ребенка

Сегодня, 12:41

У нее случился выкидыш

О второй беременности Меган Маркл часто говорят, но все остается на уровне слухов. В этот раз о втором ребенке заговорила сама жена принца Гарри. В колонке для New York Times она рассказала, что в июле 2020 года у нее случился выкидыш.

Меган рассказала, что почувствовала резкую боль, когда у нее на руках был сын Арчи.

"Я упала на пол с ним на руках, напевая колыбельную, чтобы мы оба успокоились, веселая мелодия резко контрастировала с моим ощущением, что что-то не так", – написала она.

Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл
Фото: Getty Images

Спустя несколько часов она очнулась в больнице, а рядом с ней сидел принц Гарри. Они плакали.

"Через несколько часов я лежала на больничной койке, держа мужа за руку. Я почувствовала липкость его ладоней. Глядя на холодные белые стены, мои глаза остекленели. Я пыталась представить, как мы исцелимся". – вспоминает Меган.

Жена принца Гарри призналась, что о потере ребенка не принято говорить, но это большое горе.

"Потерять ребенка-значит нести почти невыносимое горе, которое испытывают многие, но о котором мало кто говорит", – призналась она.

Ранее мы рассказывали, что Меган Маркл и прин Гарри отметили День памяти отдельно от королевской семьи.

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