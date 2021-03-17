Меган Маркл идет в политику? Что известно о политических амбициях жены принца Гарри

Британская пресса заговорила о политической карьере Меган Маркл

После скандального интервью двери Букингемского дворца перед Меган Маркл вряд ли откроются, писали британские СМИ. Но могут открыться другие – в американскую политику. Daily Mail удалось пообщалаться с бывшим лидером Лейбористской партии Британии Тони Блэром. Он рассказал о политических амбициях Меган.

"Меган Маркл завязывает контакты с высокопоставленными демократами с целью формирования кампании и групп по сбору средств с прицелом на пост президента США", – сказано в Daily Mail.

Пока все это всего лишь слухи, впрочем, их уже прокомментировал бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп во время телефонного интервью каналу Fox News.

Меган Маркл и Дональд Трамп Фото: Getty Images

"Вы будете идти на выборы в 2024-м?" – поинтересовалась журналист.

"Ну ... Согласно опросу, люди хотят, чтобы я шел на выборы. Но посмотрим", – ответил бывший президент США.

"Как вы относитесь к тому, что сейчас говорят о Меган Маркл, что она встречается с представителями демократов? Она может захотеть баллотироваться в президенты?" – уточнила журналист.

"Если так произойдет, у меня будет еще больше желания принять участие в гонках. То, что она говорит о королевской семье, о королеве. Я знаю королеву, я встречался с ней и это потрясающая женщина. Но я не фанат Меган", – сказал Дональд Трамп в интервью.

Но пока Меган Маркл не имеет права занимать государственную должность в США. "Ваше высочество" к ним с принцем Гарри так не обращаются, но у них все еще есть титул британских герцогов, что противоречит присяге Соединенных Штатов на верность. Но отказ от титулов даст шанс иметь политическую карьеру.

О политических амбициях Меган Маркл подробнее смотрите в сюжете:

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