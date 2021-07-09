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Меган Маркл и принц Гарри спрятали тайное послание Елизавете II в заявлении на личном сайте

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
9 июля, 06:30
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Герцог и герцогиня Сассекские опубликовали послание о сострадании. Многие поклонники Меган и Гарри увидели явный подтекст в словах пары
Принц Гарри и Меган Маркл зашифровали послание Елизавете II
Принц Гарри и Меган Маркл зашифровали послание Елизавете II / Фото: Getty Images

Меган Маркл, которая вскоре, возможно, приедет в Лондон, и принц Гарри опубликовали новое заявление о сострадании на своем веб-сайте Archewell. Многие думают, что в нем пара зашифровала послание Елизавете II, сообщает Express.co.uk.

Герцог и герцогиня Сассекские призвали людей делиться своими историями о сострадании. Гарри и Меган сказали, что сострадание "означает больше, чем просто определение в словаре".

Это значит прислушиваться к страданиям других людей. Это означает, что нужно потратить время на то, чтобы понять их взгляды, опыт и потребности на основе того, что они говорят, а не на основе своих предположений, – пишут Меган и Гарри.

Меган Маркл впервые приедет в Лондон после скандального интервью
Меган Маркл впервые приедет в Лондон после скандального интервью / Фото: Getty Images

В Сети некоторые подписчики Меган Маркл и принц Гарри предположили, что эти слова Меган и Гарри адресовали Елизавете ІІ и всем другим членам королевской семьи, которые якобы недолюбливают Меган.

Отметим, что в своем интервью, которое герцог и герцогиня Сассекские дали Опре Уинфри в марте этого года, они обвинили королевскую семью в расизме, травле и нетолерантном отношении.

Меган Маркл и принц Гарри уже больше года живут в Калифорнии, США. Туда они переехали из Великобритании вместе с сыном Арчи. В июне этого года у пары в США родилась дочь Лилибет.

Ранее мы сообщали, что принц Гарри после поездки в Лондон может пересмотреть свои отношения с Меган Маркл.

Смотрите видео о том, как Меган и Гарри потеряли ребенка:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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Еще до появления Меган было много разговоров о том, что Гарри не нравились некоторые моменты. Он все больше разочаровывался в своей второстепенной роли, особенно после того, как дети Уильяма и Кейт "скинули" его вниз по иерархии престолонаследников

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