Меган Маркл и принц Гарри спрятали тайное послание Елизавете II в заявлении на личном сайте

Герцог и герцогиня Сассекские опубликовали послание о сострадании. Многие поклонники Меган и Гарри увидели явный подтекст в словах пары

Принц Гарри и Меган Маркл зашифровали послание Елизавете II / Фото: Getty Images

Меган Маркл, которая вскоре, возможно, приедет в Лондон, и принц Гарри опубликовали новое заявление о сострадании на своем веб-сайте Archewell. Многие думают, что в нем пара зашифровала послание Елизавете II, сообщает Express.co.uk.

Герцог и герцогиня Сассекские призвали людей делиться своими историями о сострадании. Гарри и Меган сказали, что сострадание "означает больше, чем просто определение в словаре".

Это значит прислушиваться к страданиям других людей. Это означает, что нужно потратить время на то, чтобы понять их взгляды, опыт и потребности на основе того, что они говорят, а не на основе своих предположений, – пишут Меган и Гарри.

Меган Маркл впервые приедет в Лондон после скандального интервью / Фото: Getty Images

В Сети некоторые подписчики Меган Маркл и принц Гарри предположили, что эти слова Меган и Гарри адресовали Елизавете ІІ и всем другим членам королевской семьи, которые якобы недолюбливают Меган.

Отметим, что в своем интервью, которое герцог и герцогиня Сассекские дали Опре Уинфри в марте этого года, они обвинили королевскую семью в расизме, травле и нетолерантном отношении.

Меган Маркл и принц Гарри уже больше года живут в Калифорнии, США. Туда они переехали из Великобритании вместе с сыном Арчи. В июне этого года у пары в США родилась дочь Лилибет.

Ранее мы сообщали, что принц Гарри после поездки в Лондон может пересмотреть свои отношения с Меган Маркл.

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