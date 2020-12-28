Меган Маркл и принц Гарри собираются предложить Елизавете II сделку

Пара хочет добиться отсрочки "Мегзита"

Меган Маркл и принц Гарри, которые недавно выиграли суд у канадских папарацци, планируют онлайн-встречу с членами королевской семьи и хотят договориться об отсрочки "Мегзита" . Об этом сообщает таблоид The Sun.

Когда Меган и Гарри приняли решение покинуть королевскую семью, Елизавета II дала им год на размышления. Они лишились титулов, но смогли продолжить покровительство некоторых благотворительных организаций. 31 марта 2021 года испытательный период заканчивается и герцогам Сассекским предстоит принять решение. Как сообщает инсайдер, Гарри и Меган хотят добиться отсрочки "Мегзита". Они планируют продолжить свою благотворительную деятельность в качестве неработающих члены монаршей семьи.

Королевская семья Фото: instagram.com/kensingtonroyal

В январе Меган и Гарри собираются начать решать этот вопрос, пока по видеосвязи. Также младший сын Чарльза и Дианы хочет вернуть свои военные титулы, которых он лишился во время скандального "Мегзита",



Сообщается, что в планах у Меган Маркл и принца Гарри посетить Лондон на 95-летний юбилей Елизаветы II(апрель), 100-летний юбилей принца Филиппа (июнь) и на открытие статуи принцессы Дианы, которое запланировано на 1 июля.

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