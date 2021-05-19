Меган Маркл и принц Гарри празднуют годовщину свадьбы: романтическая история любви герцогов Сассекских

Узнайте, как начинались отношения самой обсуждаемой пары в мире, судьбоносная встреча которой состоялась еще в 2016 году

Ровно три года назад – 19 мая 2018 года – наследник британского престола, принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл. До официального заявления о помолвке в прессе бытовали различные слухи о романе принца Гарри и звезды сериала "Форс мажоры". На первый взгляд казалось, что их союз – невозможен. Ведь Меган Маркл слишком публичный человек, да и замужем уже была. А это, как считали члены королевской семьи, могло навредить их репутации. Но, невзирая на преграды, чувство любви оказалось сильнее.

В честь двухлетней годовщины со дня свадьбы Life Cегодня решили поделиться романтической историей любви самой обсуждаемой пары в мире – Меган Маркл и принца Гарри.

Знакомство будущих супругов

До сих пор достоверно не известно, кто именно познакомил Меган Маркл и принца Гарри. Поговаривают, что впервые наследник британского престола увидел будущую супругу в известном американском сериале "Форс мажоры", где Меган играла роль Рейчел Зейн – помощницы адвоката. Актриса так понравилась принцу Гарри, что он желал познакомиться с ней лично, поэтому и обратился за помощью к их общему знакомому Маркусу Андерсону.

Первая встреча состоялась на закрытой вечеринке в Сохо, куда Меган Маркл специально прилетела, чтобы поддержать свою подругу, теннисистку Серену Уильямс на Уимблдонском турнире. И этот вечер стал судьбоносным!

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Сразу после знакомства принц Гарри настоял на второй встрече, с которой и начался головокружительный роман. Их отношения начались в 2016 году и продолжительное время внук королевы Елизаветы II тщательно скрывал от общественности свою личную жизнь. Но папарацци удавалось запечатлеть влюбленную пару на тайных свиданиях. Более того, принц Гарри, пытаясь скрыться под козырьком кепки, ни раз был замечен возле дома возлюбленной в Лос-Анджелесе.

Официальное заявление принца Гарри об отношениях с Меган Маркл

Терпение наследника престола лопнуло, ведь пресса была переполнена кричащими заголовками о его романе с американской актрисой. В ноябре 2016-го Гарри познакомил девушку со своим отцом, принцем Чарльзом и всему миру стало ясно, что теперь пара официально подтвердила отношения. Более того, в заявлении дворца был указан статус Меган Маркл, как девушки принца.

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Ради отношений им двоим пришлось отказаться от прежней жизни. А в частности – Меган Маркл, которая навсегда отказалась от карьеры актрисы и съемок в популярном сериале "Форс мажоры". Более того, в апреле 2017 года будущая герцогиня закрыла свой лайфстайл-блог The Tig, который вела 3 года. Тогда многие предположили, что такое решение девушка приняла из-за советов представителей дворца, а значит – отношения пары серьезны.

Кенсингтонский дворец объявил о помолвке принца Гарри и Меган Маркл

27 ноября 2017 года Кенсингтонский дворец опубликовал официальное подтверждение, что принц Гарри и Меган Маркл помолвлены. В заявлении сказано, что принц сделал предложение актрисе "ранее в этом месяце", а свадьба должна состояться весной – 19 мая 2018 года. Во время предложения руки и сердца принц Гарри преподнес Маркл кольцо с бриллиантами из коллекции принцессы Дианы.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Самое главное торжество 2018 года – свадьба Меган Маркл и принца Гарри

19 мая 2018 года на свадьбу принца Гарри и Меган были приглашены 2640 гостей. Поклонники королевской семьи с самого утра ждали выхода молодоженов, чтобы поздравить их с бракосочетанием, и даже устроили пикник у Виндзорского замка.

Принц Гарри и Меган Маркл стали 16-й королевской парой, которая заключила свой брак в Виндзорском замке, начиная с 1863 года.

Виндзорский замок Фото: Getty

Среди звездных гостей были не только члены королевской семьи, но и известные актеры, ведущие, музыканты, а также спортсмены. В объективы папарацци попали Опра Уинфри, Идрис Эльба, Дэвид и Виктория Бекхэм, Джеймс Блант, Амаль и Джордж Клуни, Том Харди, Серена Уильямс и другие.

Амаль и Джордж Клуни Фото: Getty

Принц Гарри и его старший брат принц Уильям в этот день надели мундиры британской армии полка Blues and Royals. А принц Чарльз вызвался провести Меган к алтарю.

Гарри и Уильям Фото: Getty

Кстати, свадебное платье Меган Маркл было разработано известным британским дизайнером Клэр Вайт Келлер, которая стала первой женщиной – креативным директором французского Дома моды Givenchy.

Церемония продолжалась около сорока минут. Супругов венчал епископ Майкл Кьюри.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty

После поцелуя на выходе из часовни новоиспеченные муж и жена сели в карету и отправились приветствовать народ Британии. Затем Меган и Гарри посетили закрытый прием во Фрогмор-Хаусе, где продолжили праздновать собственную свадьбу.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл Фото: Getty

Рождение первенца – сына Арчи Харрисона

Спустя год после пышной свадебной церемонии у счастливых супругов родился первенец, который получил имя Арчи Харрисона.

"Это волшебство, все, что происходит, – удивительно. У меня есть два лучших парня в мире, поэтому я действительно счастлива. У нашего малыша невероятно нежный характер, он такой спокойный ребенок", – поделилась Меган первыми эмоциями материнства.

Но многих удивил тот факт, что Меган и принц Гарри отказались позировать с новорожденным на пороге дома перед фотографами. В королевском дворце не дали официальный комментарий по этому поводу, а лишь уточнили, что Меган и Гарри поделятся дополнительной информацией о малыше в ближайшие несколько дней.

Меган Маркл, принц Гарри и их сын Арчи Харрисон Фото: Getty Images

Супруги показали малыша миру лишь спустя несколько месяцев – во время своего официального визита в Африку.

Меган Маркл, Арчи Харрисон и принц Гарри Фото: instagram.com/theroyalfamily

Отказ от королевских обязанностей

В 2020 году Меган Маркл и принц Гарри решили отказаться от королевских обязанностей и титулов и переехали в Лос-Анджелес, США.

14 февраля Меган Маркл и принц Гарри объявили, что они во второй раз станут родителями. У пары родится девочка уже летом этого года.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: instagram.com/misanharriman

В марте 2021 года пара дала скандальное интервью американской ведущей Опре Уинфри, в котором раскрыла подробности их отношений с королевской семьей. Гарри обвинили некоторых своих родственников в расизме и травле своей супруги. Принц Гарри также заявил, что королевская семья его "буквально отрезала финансово" после того, как он и Меган Маркл решили отделиться и жить самостоятельно.

Согласно сообщению Букингемского дворца, которое опубликовали спустя два дня, всю семью расстроило интервью герцогов Сассекских и некоторые вопросы будут еще обсуждаться в частном порядке.

Напомним, принц Гарри и Опра Уинфри выпускают сериал.

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