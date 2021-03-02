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Меган Маркл и принц Гарри посоветовали, как лучше всего отметить 8 Марта

Сегодня, 11:45

Герцоги обновили свой сайт Archewell Foundation

Меган Маркл и принц Гарри, которые дали откровенное интервью Опре Уинфри, обновили свой веб-сайт Archewell Foundation. Там появились предложения о том, как отпраздновать 8 Марта. В преддверии Международного женского дня герцог и герцогиня Сассекские призывают других "дать волю настоящим актам сострадания".

Всего через полторы недели после того, как Букингемский дворец подтвердил, что пара точно больше не является членами королевской семьи, Меган и принц Гарри обновили свой некоммерческий сайт.

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: Instagram.com

"Мы знаем, что мир с каждым днем ​​требует от женщин все больше и больше – в качестве наемных работников, руководителей, учителей, сиделок и т.д. В знак признания Международного женского дня давайте совершим волну настоящих актов сострадания к женщинам в вашей жизни и в вашем сообществе", – говорится на главной странице сайта.

Скриншот: archewell.com

Супруги Меган и Гарри предлагают совершить пожертвования местным родильным отделениям, заказать еду в заведении, которым управляет женщина и просто поинтересоваться у близкой женщины в порядке ли она.

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Год назад Меган Маркл и принц Гарри запустили свой благотворительный фонд, который назвали в честь своего сына Арчи. Archewell является отсылкой к имени королевского первенца и греческому слову "arche", в переводе — "источник действия".

Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри ждут второго ребенка.

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