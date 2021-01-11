Меган Маркл и принц Гарри Меган Маркл собираются воссоединиться с королевской семьей
Пара планирует посетить традиционный парад в честь дня рождения королевы Елизаветы II
В 2021 году принц Гарри и Меган Маркл планируют воссоединиться с королевской семьей, впервые после того, как отказались от своих титулов. Герцог и герцогиня Сассекские собираются принять участие в ежегодном параде в честь дня рождения королевы, который запланирован на июнь в Лондоне. Об этом сообщает Sunday Times.
Парад, посвященный 95-летию Елизаветы II, также станет первым национальным праздником в Соединенном Королевстве с начала пандемии.
Новости о воссоединении появились после того, как королевский репортер Кэти Николл рассказала Entertainment Tonight, что принц Гарри и принц Уильям возобновили свое общение во время рождественские праздников. Она отметила, что семьи обменялись подарками.
Напомним, в СМИ уже появлялась информация о возвращении герцогов Сассекских в Лондон.Пара планировала посетить 100-летний юбилей принца Филиппа, и открытие статуи принцессы Дианы. Чуть позже стало известно, что муж Елизаветы II не планирует отмечать юбилей.
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