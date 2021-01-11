Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Меган Маркл и принц Гарри Меган Маркл собираются воссоединиться с королевской семьей

Сегодня, 11:07

Пара планирует посетить традиционный парад в честь дня рождения королевы Елизаветы II

В 2021 году принц Гарри и Меган Маркл планируют воссоединиться с королевской семьей, впервые после того, как отказались от своих титулов. Герцог и герцогиня Сассекские собираются принять участие в ежегодном параде в честь дня рождения королевы, который запланирован на июнь в Лондоне. Об этом сообщает Sunday Times.

Парад, посвященный 95-летию Елизаветы II, также станет первым национальным праздником в Соединенном Королевстве с начала пандемии.

Королевская семья
Королевская семья
Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Новости о воссоединении появились после того, как королевский репортер Кэти Николл рассказала Entertainment Tonight, что принц Гарри и принц Уильям возобновили свое общение во время рождественские праздников. Она отметила, что семьи обменялись подарками.

Напомним, в СМИ уже появлялась информация о возвращении герцогов Сассекских в Лондон.Пара планировала посетить 100-летний юбилей принца Филиппа, и открытие статуи принцессы Дианы. Чуть позже стало известно, что муж Елизаветы II не планирует отмечать юбилей.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Принц Уильям и Кейт Миддлтон покидают Лондон. Где будет жить королевская чета Королева Елизавета II и ее супруг сделали прививки от коронавируса Королевская семья поздравила Кейт Миддлтон с днем рождения: фото герцогини с Елизаветой II
Елизавета II принц Гарри королевская семья Меган Маркл
Реклама

Новости партнеров

Ученые раскрыли загадку, почему некоторые легко переносят COVID
Ученые раскрыли загадку, почему некоторые легко переносят COVID
"У меня вся шуба и лицо были в крови", - экс-супруга Сереги
"У меня вся шуба и лицо были в крови", - экс-супруга Сереги
Як смачно приготувати курячу печінку: рецепти апетитних страв
Як смачно приготувати курячу печінку: рецепти апетитних страв
Страви у духовці на Новий рік 2021: м'ясні та овочеві страви
Страви у духовці на Новий рік 2021: м'ясні та овочеві страви

Популярные статьи

Сегодня, 09:15Events

Старый Новый год: старинные традиции и приметы

Вчера, 19:33Wellness

Маникюр на карантине: как ухаживать за ногтями дома и сберечь нервы (видео)

Вчера, 18:09Шоу-бизнес

Это произошло: молодая жена Виктора Павлика беременна (фото)

Вчера, 15:09Шоу-бизнес

"Моя мама очень тяжело болеет": дочь Заворотнюк о состоянии актрисы

Вчера, 13:38Техно

Чем заменить WhatsApp – 5 альтернативных мессенджеров

Вчера, 09:55Стиль

5 вещей, которые подарила женщинам Коко Шанель

Вчера, 06:40Психология

Гороскоп на неделю 10-16 января: все знаки зодиака

Вчера, 05:05Психология

Гороскоп на сегодня 10 января: Овны будут полны сил, а Тельцам нужно найти время на отдых

9 январяEvents

Старый Новый год: дата, история, традиции и приметы

9 январяШоу-бизнес

Сестра стриптизерша, кулинарные курсы и отсидевший дядя: все, что нужно знать о герцогине Кембриджской

9 январяFood

Начинаем приводить себя в форму: 5 детокс-супов, которые помогут похудеть

9 январяШоу-бизнес

"Я слишком драматизировал": участник "Холостячки" жалеет, что не ушел с проекта раньше

9 январяПсихология

Гороскоп на сегодня 9 января: Водолеям можно экспериментировать с имиджем, а Рыбам – правильно распределять нагрузку

8 январяFood

Закуски на Старый Новый год 2021: ТОП-7 рецептов

8 январяFun

Закусочную в честь Сталина открыли в Москве. Подают "шаурму от Берии и Хрущева" (фото)

8 январяАфиша

"Если дела идут плохо – не ходи с ними": лучшие цитаты легендарного Элвиса Пресли

Новости партнеров

СМИ сообщили о необычном последствии коронавируса у женщин
СМИ сообщили о необычном последствии коронавируса у женщин
Тончайшее и очень хрустящее. Как приготовить печенье хворост
Тончайшее и очень хрустящее. Как приготовить печенье хворост
Супруга капитана "Динамо" похвасталась шикарным телом в бикини
Супруга капитана "Динамо" похвасталась шикарным телом в бикини
Главная красотка украинской легкой атлетики!
Главная красотка украинской легкой атлетики!
Жена изменяла легенде НБА с другим игроком, младше ее на 17 лет
Жена изменяла легенде НБА с другим игроком, младше ее на 17 лет
Ароматно-соковита тушкована капуста з грибами: репецт
Ароматно-соковита тушкована капуста з грибами: репецт
Обнаженная Ана Чери сверкнула фигурой богини
Обнаженная Ана Чери сверкнула фигурой богини
Самые богатые звезды СССР: о каких деньгах идет речь
Самые богатые звезды СССР: о каких деньгах идет речь

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять