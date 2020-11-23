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Меган Фокс впервые появилась на красной дорожке с новым бойфрендом

Сегодня, 13:01

Влюбленные посетили красную дорожку премии American Music Awards 2020

Актриса Меган Фокс не скрывает своих отношений с рэпером Колсоном Бейкером, который выступает под псевдонимом Machine Gun Kelly. Они уже успели сняться вместе в клипе, дать совместное интервью, а теперь пришло время появиться на светском мероприятии. Вчера на премии American Music Awards состоялся их первый официальный выход.

Для красной дорожки Меган выбрала изумрудно-зеленый костюм, состоявший из юбки и топа, от ливанского бренда Azzi and Osta. Дополнила образ босоножками Giambattista Valli.

Колсон Бейкер был в шелковом белом костюме от Balmain и массивных серебряных ботинках.

Меган Фокс и Колсон Бэйкер
Меган Фокс и Колсон Бэйкер
Фото: Getty Images


Напомним, в мае этого года Меган Фокс развелась с Брайаном Остином Грином спустя десять лет брака. Сразу же в СМИ стали говорить о романе с Колсоном Бейкером. Только спустя несколько месяцев пара подтвердила свои отношения. Известно, что они познакомились на съемках фильма "Полночь на злаковом поле".

Ранее бывший муж Меган Фокс рассказал, как узнал об измене.

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