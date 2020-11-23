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Майли Сайрус – 28! Необычные образы скандальной звезды

Сегодня, 12:04

В день рождения артистки вспоминаем ее самые провокационные наряды

23 ноября Майли Сайрус, которая недавно выпустила клип с Дуа Липой, исполняется 28 лет. Ее называют одной из самых провокационных и смелых звезд американского шоу-бизнеса. Количество запросов в Google на видео только одного ее скандального выступления на MTV Video Music Awards-2013 превысило 10-миллионный порог.

Сегодня вспоминаем самые яркие образы именинницы Майли Сайрус.

Майли родилась 23 ноября 1992 года в семье кантри-исполнителя Билли Рэя и Тиш Сайрус. Ее настоящее имя Дестини Хоуп. В 2008 году певица официально сменила имя на Майли Рэй.

Miley Cyrus (@mileycyrus)

Сайрус получила мировую славу, снявшись в сериале "Ханна Монтана", для которого также записала два саундтрека. Очень быстро Майли Сайрус стала кумиром подростков и начала сольную карьеру.

Фото: instagram.com/mileycyrus
Фото: instagram.com/mileycyrus

В 2009 году Сайрус была номинирована на "Золотой глобус" в номинации "Лучшая песня". В 2010 году она заняла 13-е место в списке Celebrity 100 журнала Forbes.

Фото: instagram.com/mileycyrus

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Фото: instagram.com/mileycyrus

В 2012 году Майли Сайрус попала на 82-е место в списке "Величайших поп-исполнительниц" по версии канала VH1.

Фото: instagram.com/mileycyrus
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Напомним, что ранее Майли Сайрус рассказала, как встретила НЛО, после чего ее трясло пять дней.

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Источник: Сегодня
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