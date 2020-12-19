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Мать певицы Луны попала в скандал в киевском ресторане

Сегодня, 19:38

Посетителям якобы не понравилось поведение внука женщины

Сегодня в столичном модном заведении на Ярославовом Валу возник скандал между посетителями. В одной из сторон узнали мать и сестру певицы Луны.

Посетитель Тигран Хачатрян рассказал в Facebook, что нарвался на оскорбление после того, как попросил двух женщин угомонить их "буйного" ребенка.

Молодой человек сообщил, что сначала малыш "своими ботинками громко прыгал по замшевым диванам", а потом "огромной грязной машинкой для улицы начал в прямом смысле слова катать по нашему столику". После этого посетительницы "получили просьбу: "Не могли бы вы заняться своим ребенком?".

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На что мать певицы Луны, пришедшая в кафе со своей младшей дочерью и внуком, по словам Тиграна, перешла к оскорблениям. Якобы из ее уст прозвучало "Закройся, чурка", "Ты вообще видел на каких номерах мы приехали?", "Я сейчас вызову личную охрану!".

Сама Ирина Герасимова пишет, что на нее накинулось "плевавшееся агрессивное существо", а персонал и присутствующие в заведении мужчины якобы никак не защитили.

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После того как историю обнародовали в соцсети, Ирина Герасимова закрыла свой профиль.

Напомним, прокуратура Боснии завела дело из-за украденной в Украине и подаренной Лаврову иконы.

Также напомним, что в мае 2019 в Украину вернули икону Павла Скоропадского. Последний гетман Украины сто лет назад забрал ее с собой в эмиграцию. Она побывала в Германии и Швейцарии и в конце была продана в буквальном смысле с молотка.

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Киев скандал Луна кафе
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