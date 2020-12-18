Маша Ефросинина заболела COVID-19: "Самый конченый подарок к Николаю и Новому Году"

Вирус пришел к звезде в самое неподходящее время года

Еще одна украинская знаменитость заболела коронавирусом и в этот раз "повезло" ведущей и блогеру Маше Ефросининой. Об этом Маша рассказала в своем Instagram-аккаунте и отметила, что находится под полным присмотром докторов, но болезнь разрушила множество планов.

Ведущая опубликовала ироничную фотографию самой себя в традиционном новогоднем наряде с мини-версией шапки Санты.

"Так выглядит победа в конкурсе на самый конченый подарок к Николаю и Новому Году", – сообщила Маша фолловерам.

У Маши Ефросининой COVID-19 Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Но судя по публикации, Маша Ефросинина не теряет позитивный настрой.

"Чувствую себя (хре...) сносно. Нахожусь под контролем докторов, честно выполняю предписания! И пытаюсь не сойти с ума от осознания того, какое количество запланированного и важного отменилось одним ковырянием в носу для пцр... Моя семья здорова и по бырику отселила меня на чердак. В общем, охеренное окончание охеренного года! Берегите себя!", – написала ведущая.

Ранее стало известно, что победительница "Танців з зірками" Санта Димопулос переболела COVID-19.

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