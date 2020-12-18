Маша Ефросинина заболела COVID-19: "Самый конченый подарок к Николаю и Новому Году"
Вирус пришел к звезде в самое неподходящее время года
Еще одна украинская знаменитость заболела коронавирусом и в этот раз "повезло" ведущей и блогеру Маше Ефросининой. Об этом Маша рассказала в своем Instagram-аккаунте и отметила, что находится под полным присмотром докторов, но болезнь разрушила множество планов.
Ведущая опубликовала ироничную фотографию самой себя в традиционном новогоднем наряде с мини-версией шапки Санты.
"Так выглядит победа в конкурсе на самый конченый подарок к Николаю и Новому Году", – сообщила Маша фолловерам.
Но судя по публикации, Маша Ефросинина не теряет позитивный настрой.
"Чувствую себя (хре...) сносно. Нахожусь под контролем докторов, честно выполняю предписания! И пытаюсь не сойти с ума от осознания того, какое количество запланированного и важного отменилось одним ковырянием в носу для пцр... Моя семья здорова и по бырику отселила меня на чердак. В общем, охеренное окончание охеренного года! Берегите себя!", – написала ведущая.
Ранее стало известно, что победительница "Танців з зірками" Санта Димопулос переболела COVID-19.
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