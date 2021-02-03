Маша Ефросинина собрала прессу на "Олимпийском", чтобы сделать важное объявление

Ефросинина запускает информационную кампанию по борьбе с домашним насилием

70 тысяч мест на стадионе "Олимпийский" в Киеве – умножьте это число на 25 и получится почти 2 миллиона. Нет, это не урок математики, а страшная статистка. Именно столько человек ежегодно страдает от домашнего насилия в Украине, большинство жертв – женщины.

Почетный посол Фонда ООН в области народонаселения, телеведущая Маша Ефросинина уже давно занимается этим острым вопросом, и теперь, вместе с Институтом когнитивного моделирования и Обществом Красного Креста Украины, она запускает всеукраинскую просветительскую кампанию "Мені здається" для борьбы с этой масштабной проблемой.

Маша Ефросинина Фото: пресс-служба

Маша пригласила прессу на стадион "Олимпийский", чтобы наглядно показать масштаб трагедии в Украине.

Сегодня.Lifestyle делятся самыми главными моментами выступления Ефросининой, которая представила онлайн-платформу, где каждый анонимно может поделиться свей проблемой.

Почему "Мені здається"?

Как говорит Маша, если вам кажется, что вы страдаете от насилия (как физического, так и психологического), то вам не кажется.

"Я, когда общаюсь с женщинами, я всегда слышу на фразу: "Маша, а скажите, пожалуйста, как понять, что я страдаю от насилия? Мне кажется, что меня обижает мой муж, мне кажется, что меня обижают мои родители". В этом и проблема. Люди не думают, что они могут стать жертвами насилия, пока им на это кто-то не укажет", – говорит Ефросинина.

Скриншот: itseems.com.ua

Онлайн-платформа "Мені здається" (itseems.com.ua) — своеобразный дневник, на страницах которого пострадавшие от насилия смогут рассказать свои истории анонимно или почитать рассказы тех, кто также переживает сложный этап. Кроме того, на платформе можно найти контакты специальных служб, куда можно обратиться за помощью.

Как будет работать платформа?

По словам Маши, многие истории жертв насилия похожи между собой, поэтому на платформе они будут выделяться в спецкатегории. Также каждый человек, пишущий свою историю, по желанию может оставить свои данные для обратной связи.

Каждая история будет опубликована абсолютно анонимно, однако публикацией можно будет поделиться в соцсетях и мессендежерах.

На сайте также размещены телефоны горячих линий (звонки бесплатные), а также контакты ресурсов, где вам могут оказать необходимую помощь.

Скриншот: itseems.com.ua

Осторожно, правдивая статистика

В прошлом году от рук домашних тиранов погибло 74 человека. 141 человек во время таких побоев получил тяжелые травмы, более тысячи — легкие побои. Только в Киеве с 1 по 11 января, в период новогодних праздников, с заявлениями о домашнем насилии обращалось 743 человека. В частности, в полицию сообщали 629 человек, остальные звонили на муниципальную горячую линию. Такие данные на презентации озвучила Маша Ефросинина.

Во Франции за время карантина количество обращений в специальные службы увеличилось на 30%, в Великобритании — на 50%. В Украине же звонков стало больше на 40%.

Что нужно запомнить?

Главное, что нужно помнить – виноват всегда агрессор, а не жертва насилия. Создатли "Мені здається" призывают избавиться от стереотипов вроде "Сама виновата", "Надо было молчать", "Сам спровоцировал".

Каждый человек, страдающий от насилия любого вида – будь то унижения или побои, должен быть услышан и не должен бояться заявить, что он – жертва.

Маша Ефросинина Фото: пресс-служба

Что будет дальше?

"Мені здається" — лишь первый шаг просветительской кампании. Организаторы планируют системно информировать общество, привлекать к сотрудничеству знаменитостей и лидеров мнений, а также представителей власти, чтобы вместе сформировать нулевую толерантность касательно этой проблемы. Также в 2021 году запланирован запуск Viber-канала Stop Abuse, онлайн-курс от психиатра Спартака Субботы и выход его авторской книги о домашнем насилии.

Напомним, певица Sia публично обвинила Шайя ЛаБафа в насилии.

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