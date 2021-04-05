Мама трехмесячного ребенка Сенцова о его отцовстве: Он видел дочь несколько раз

Юлия Бабич ответила на откровения режиссера Олега Сенцова

Вчера режиссер фильма "Номера", бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов впервые рассказал о женщине, которая родила ему дочку. Слова режиссера вызвали негодование у матери его ребенка, Юлии Бабич. Поэтому экс-возлюбленная Сенцова решила сделать ответное заявление.

В своем Facebook-аккаунте Юлия Бабич сообщила, что Олег Сенцов заблокировал ее в соцсетях, поэтому она не может лично прокомментировать его пост. Девушка подтвердила, что у нее был роман с режиссером и отметила, что долгое время молчала, чтобы сохранять его репутацию. Теперь же она решила разъяснить ситуацию со своей стороны.

Олег Сенцов с дочкой, Юлия Бабич Фото: facebook.com/my.life.is.full.of.colors, facebook.com/oleg.sentsov

"Он до сих пор называет отношения, в которых родился ребенок, ошибкой. Его не было всю беременность. Он отказался помочь финансово с учетом беременности. (С деньгами помог человек, против которого он так упорно публично выступает). Он появился перед родами, на которые не успел, потому что у него были "важные встречи". Побыл минут 10. Да, он есть в свидетельстве. Хотя в последний момент он внезапно заявил, что он просто плохо понимает украинский язык и даст имя, а не фамилию. Но фамилию дал. На первый новый год дочери (ей было 2 недели) он поехал с женщиной, с которой начал встречаться сразу, как узнал о беременности, пить просекко в Одессу... и потерялся на несколько недель", – написала Юлия Бабич.

Девушка заявила, что хотела бы, чтобы Олег Сенцов был в жизни дочери, но не видит желания с его стороны.

Девочка родилась три с половиной месяца назад и, по словам Юлии Бабич, Олег Сенцов видел ее всего несколько раз за это время.

Дочь Олега Сенцова с мамой, Юлией Бабич Фото: facebook.com/my.life.is.full.of.colors

"Когда я написала, что его дочери плохо, он заблокировал меня в фейсбуке, возможно, чтобы я не огорчалась, когда я читаю его такие правильные посты о том, что нет ничего важнее здоровья ребенка ... Но почему-то не своего ребенка", – заявила Юлия Бабич.

Мама дочки Сенцова подтвердила, что он высылает финансовую помощь и благодарна ему, что не приходится об этом напоминать.

Ранее на телеканале "Украина" состоялась премьера фильма Олега Сенцова "Номера".

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