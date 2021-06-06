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Мама Наташи Королевой заявила, что в восторге от нового таланта Тарзана

Сегодня, 20:00

Мама певицы Людмила Порывай в восторге от своего портрета, который ей нарисовал зять

Мама Наташи Королевой рассказала о подарке зятя
Мама Наташи Королевой рассказала о подарке зятя
Фото: instagram.com/koroleva__star

75-летняя мама Наташи Королевой Людмила Порывай, которая недавно появилась на премии Муз-ТВ вместе с дочкой, призналась, что гордится своим зятем Сергеем Глушко, известным как Тарзан. Мама певицы в восторге от подарка, который сделал супруг дочери на ее юбилей. Тарзан написал портрет тещи.

На праздновании дня рождения дочери она не уставала восхищаться новым талантом Сергея.

"Сюрприз был. Я не думала, что он это сам сделал. Я сама все видела. Восхищение! На юбилей он мне решил сделать такой подарок. Чтобы каждая теща имела такой подарок, какой он мне сделал", – прокомментировала подарок зятя Людмила Порывай в интервью программе "Ты не поверишь".

Подарок Тарзана на день рождения тещи
Подарок Тарзана на день рождения тещи
Фото: скриншот

Напомним, что недавно Сергей написал и портрет Наташи Королевой. Сначала в комментариях все хвалили Сергея и отмечали, что он очень хорошо рисует. Но потом в Сети начали сомневаться, что муж Королевой сам написал ее портрет.

Муж Наташи Королевой написал ее портрет
Муж Наташи Королевой написал ее портрет
Фото: instagram.com/tarzan___official

Напомним, что Наташа Королева простила своему супругу Тарзану измену, в которой он признался публично. Пара решила забыть старые обиды, скандалы и начать все с чистого листа. Певица не любит обсуждать эту тему, а вот ее мама Людмила Порывай в одном из своих интервью обвинила в семейной драме Андрея Малахова, который скандальную тему обсуждал в эфире своей программы. Сам Малахов ранее заявлял, что любовница Тарзана пришла к нему и хотела стать гостьей его программы. Из-за дружбы с Наташей Королевой он решил отказаться от такого эксклюзива. Андрей предупреждал певицу о том, что другие каналы подхватят этот скандал.

Кто из звезд живет с тещей – смотрите в сюжете:

Ранее мы рассказывали, что Наташа Королева с мамой устроила танцы на яхте.

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