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Маленькая пенсия и старый домик в Прибалтике: как живет отец Кристины Орбакайте

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
25 июня, 21:00
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Миколас Орбакас получает небольшую пенсию, из-за чего ему приходится иногда подрабатывать на корпоративах в Москве. Сейчас артист с супругой проживает в Литве
Миколас Орбакас рассказал, как он сейчас живет
Миколас Орбакас рассказал, как он сейчас живет / Фото: instagram.com/orbakaite_k

Бывший супруг Аллы Пугачевой, отец Кристины Орбакайте, которая в этом году отметила свое 50-летие, Миколас Орбакас, рассказал о том, как он сейчас живет.

76-летний артист в последнее время редко появляется на публике. Миколас давно ушел на пенсию и большую часть времени сейчас проводит в небольшом доме в Литве, сообщает 7Дней.ru.

Первый супруг Аллы Пугачевой родом из Прибалтики, однако долгое время он жил в Москве. Лишь в зрелом возрасте он получил литовское гражданство. От родителей артисту достался скромный домик в литовском городе Паланга – туда Орбакас с супругой Мариной уезжает в начале весны.

Пенсия у Миколаса Орбакаса составляет 20 тысяч рублей, иногда артист подрабатывает на новогодних корпоративах. Миколас признался, что иногда ему помогает его дочь Кристина.

Миколас Орбакас и Кристина Орбакайте
Миколас Орбакас и Кристина Орбакайте / Фото: instagram.com/orbakaite_k

Траты у Орбакаса небольшие – на уход за домом и огородом в Литве. Карантин Миколас вместе с супругой проводит на его родине. Из-за COVID-19 в прошлом году артисту не удалось приехать в Россию, чтобы отметить свой юбилей – 75 лет. Это расстроило Орбакаса, ведь на праздник он планировал собрать родных и друзей.

К сожалению, из-за пандемии многие границы сейчас закрыты для туристов. Лучше исследовать родную страну. Ранее мы делали подборку ТОП-5 крутых мест рядом с Киевом.

Алла Пугачева и Миколас Орбакас были женаты с 1969 по 1973 год. Спустя несколько лет Миколас женился на воздушной гимнастке, артистке цирка Марине. В 1985 году у них родился сын Фабиан.

Напомним, Алла Пугачева выступила с трогательной речью на юбилее Кристины Орбакайте.

Почему в СМИ ходили слухи о возможном разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина – смотрите в сюжете:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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